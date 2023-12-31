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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 17:02 |
246
0

Ребров поздравил украинцев с наступающим новым годом

Главный тренер сборной Украины выразил благодарность всем, кто сохраняет суверенитет страны

31 декабря 2023, 17:02 |
246
0
Ребров поздравил украинцев с наступающим новым годом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров поздравил украинцев с праздником Нового года.

«Поздравляю всех с наступающим новым годом!

Хотя сегодня праздничный день, к сожалению, он очень сильно омрачен событиями этого года.

Как и в это время в прошлом году, невозможно полностью сосредоточиться на праздновании, потому что в нашей стране каждый день гибнут люди – от наших воинов на передовой, до простых гражданских людей в своих домах – непосредственно из-за действий России. Массовые обстрелы по всей Украине всего два дня назад, которые привели к дальнейшей гибели многих невинных людей, в дальнейшем напоминают об этом.

Как всегда, выражаю мою благодарность ВСУ, волонтерам и всем людям, которые помогают сохранять суверенитет страны и безопасность как можно больше людей. Продолжаем поддерживать и верить в них и надеяться на лучшее.

Слава Украине! Слава ВСУ!», – написал Ребров.

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Сергей Ребров Новый год сборная Украины по футболу
Источник Instagram
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