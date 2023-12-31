Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Реал – большая привилегия»
Испания
31 декабря 2023, 15:55 |
115
0

БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Реал – большая привилегия»

Английский футболист отметил величие мадридского клуба

31 декабря 2023, 15:55 |
115
0
БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Реал – большая привилегия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какие чувства испытывает, выступая за мадридский «Реал».

«Я чувствую себя очень привилегированным. Я думаю, что это самое верное слово – привилегированный.

Немногие игроки могут играть за такой большой клуб. Нужно быть на определенном уровне с точки зрения качества и менталитета, и возложить на себя такую ответственность кажется мне большой привилегией. Каждый день, когда я прихожу на тренировку, я стараюсь усердно работать, чтобы быть как можно лучше.

Когда переходишь в «Реал», цель – выиграть все трофеи по несколько раз, ожидания действительно таковые. Великие игроки, огромные моменты, большие титулы. И хочется что-то добавить в эту историю», – сказал полузащитник «Реала» в документальном фильме «Universo Real Madrid: United Kingdom».

Напомним, что Беллингем присоединился к «Реалу» летом нынешнего года. В составе «сливочных» футболист провел 21 матч во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав 5 результативных передач. На данный момент Джуд является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

По теме:
РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Реал планирует перехватить у Манчестер Сити лидера Жироны
Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший бомбардир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Футбол | 31 декабря 2023, 06:59 9
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим

Артем передал все вырученные средства центру реабилитации военных

ВИДЕО. Ловкий удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году
Футбол | 31 декабря 2023, 12:32 14
ВИДЕО. Ловкий удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году
ВИДЕО. Ловкий удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году

В донецкой команде вспомнили гол Ярослава в ворота «Фейеноорда»

Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 31.12.2023, 15:31
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 30.12.2023, 17:10
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30.12.2023, 20:05
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
30.12.2023, 22:56
Хоккей
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х
На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х
29.12.2023, 19:26 6
Футбол
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
29.12.2023, 21:30 32
Футбол
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем