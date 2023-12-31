БЕЛЛИНГЕМ: «Играть за Реал – большая привилегия»
Английский футболист отметил величие мадридского клуба
Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какие чувства испытывает, выступая за мадридский «Реал».
«Я чувствую себя очень привилегированным. Я думаю, что это самое верное слово – привилегированный.
Немногие игроки могут играть за такой большой клуб. Нужно быть на определенном уровне с точки зрения качества и менталитета, и возложить на себя такую ответственность кажется мне большой привилегией. Каждый день, когда я прихожу на тренировку, я стараюсь усердно работать, чтобы быть как можно лучше.
Когда переходишь в «Реал», цель – выиграть все трофеи по несколько раз, ожидания действительно таковые. Великие игроки, огромные моменты, большие титулы. И хочется что-то добавить в эту историю», – сказал полузащитник «Реала» в документальном фильме «Universo Real Madrid: United Kingdom».
Напомним, что Беллингем присоединился к «Реалу» летом нынешнего года. В составе «сливочных» футболист провел 21 матч во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав 5 результативных передач. На данный момент Джуд является лучшим бомбардиром Ла Лиги.
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