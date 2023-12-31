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  4. РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»
Саудовская Аравия
31 декабря 2023, 15:22 |
421
9

РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»

Португалец хочет продолжать играть на Ближнем Востоке

31 декабря 2023, 15:22 |
421
9
РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду высказался о привлекательности чемпионата Саудовской Аравии.

«Я счастлив, потому что когда я решил перейти сюда, никто не верил тому, что я говорил. Но сейчас это не так важно. Самое важное то, что лига растет, футболисты хотят переходить сюда, видя, что чемпионат серьезный. Весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии. Это хорошо, я рад и хочу продолжать играть здесь. Если сильные игроки приедут сюда, их хорошо примут», – отметил Криштиану в комментарии после матча с «Аль-Таавуном», которым завершился календарный год для «Аль-Насра».

Напомним, что Роналду за календарный 2023 год забил 54 мяча и стал лучшим бомбардиром, обойдя по показателю результативности Эрлинга Холанда, Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

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Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун лучший бомбардир Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
Источник Twitter
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Комментарии 9
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GloryUkraine
Та хто ті матчі дивитися?  
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+4
andrea778
Він ще б на районному змаганні забив би більше та хвалився. Де хоч один представник його ліги в футбольних номінаціях? 
Ніде. 
Бо ці всі ліги для невдах або пенсіонерів.
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+3
BekXan
Ця ліга нікому не цікава взагалі окрім шейхів і пенсіонерів які хочуть розвести шейхів.
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+2
Перець
Як в тій пісні далай деньги , а остальное все дребень
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0
Ostrov Khortitsa
Вторая Бундеслига намного качественней и интересней, чем это недоразумение
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0
Dmytro11q
Тим не менш, цікавіше, ніж спостерігати за купленими поєдинками кіпрського "Д"(К) в УПЛ.
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-1
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