РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду высказался о привлекательности чемпионата Саудовской Аравии.

«Я счастлив, потому что когда я решил перейти сюда, никто не верил тому, что я говорил. Но сейчас это не так важно. Самое важное то, что лига растет, футболисты хотят переходить сюда, видя, что чемпионат серьезный. Весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии. Это хорошо, я рад и хочу продолжать играть здесь. Если сильные игроки приедут сюда, их хорошо примут», – отметил Криштиану в комментарии после матча с «Аль-Таавуном», которым завершился календарный год для «Аль-Насра».

Напомним, что Роналду за календарный 2023 год забил 54 мяча и стал лучшим бомбардиром, обойдя по показателю результативности Эрлинга Холанда, Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.