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WTA
31 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 31 декабря 2023, 15:50
154
0

Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации в Канберре

31 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 31 декабря 2023, 15:50
154
0
Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

1 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В финальном раунде квалификации украинка сразится против Симоны Вальтерт из Швейцарии (№167 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ведет 2-1.

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Источник Sport.ua
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