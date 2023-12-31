Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации в Канберре
1 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
В финальном раунде квалификации украинка сразится против Симоны Вальтерт из Швейцарии (№167 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 01:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ведет 2-1.
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