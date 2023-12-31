ФОТО. Ему точно 17? Тренер сборной Камеруна вызвал «юного» игрока на КАН
Болельщики сомневаются, что Уилфрид Дуала указал свой настоящий возраст
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг огласил заявку на Кубок Африканских наций, который пройдет в январе-феврале 2024 года в Кот-Д’Ивуаре.
Болельщики обратили внимание на присутствие в списке 17-летнего полузащитника «Виктории Юнайтед» Уилфрида Натана Дуалы, для которого это дебютный вызов в национальную команду. Многие задаются вопросом, а действительно ли этому парню с залысинами на голове и морщинами на лице 17 лет…
В целом, в Африке это довольно частая практика, когда футболисты подают неправильные данные насчет своего возраста, но в данном случае налицо явное введение в заблуждение болельщиков.
Добавим, что свой первый матч на турнире Камерун проведет 19 января против действующего чемпиона континента Сенегала.
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