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Кубок африканских наций
31 декабря 2023, 14:58 | Обновлено 31 декабря 2023, 15:00
2429
8

ФОТО. Ему точно 17? Тренер сборной Камеруна вызвал «юного» игрока на КАН

Болельщики сомневаются, что Уилфрид Дуала указал свой настоящий возраст

31 декабря 2023, 14:58 | Обновлено 31 декабря 2023, 15:00
2429
8
ФОТО. Ему точно 17? Тренер сборной Камеруна вызвал «юного» игрока на КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Уилфрид Дуала

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг огласил заявку на Кубок Африканских наций, который пройдет в январе-феврале 2024 года в Кот-Д’Ивуаре.

Болельщики обратили внимание на присутствие в списке 17-летнего полузащитника «Виктории Юнайтед» Уилфрида Натана Дуалы, для которого это дебютный вызов в национальную команду. Многие задаются вопросом, а действительно ли этому парню с залысинами на голове и морщинами на лице 17 лет…

В целом, в Африке это довольно частая практика, когда футболисты подают неправильные данные насчет своего возраста, но в данном случае налицо явное введение в заблуждение болельщиков.

Добавим, что свой первый матч на турнире Камерун проведет 19 января против действующего чемпиона континента Сенегала.

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Кубок африканских наций 2023 сборная Камеруна по футболу
Источник fanpage.it
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Комментарии 8
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Андрей Залищук
оце Африка і рашка, там половина населення в свої 20 виглядають на 40-50, це жах, ось до чого доводить масовий алкоголізм і героїнова наркоманія
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+9
Roma Sergeev
Ебп..я в свої 40 краще виглядаю
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+5
Павло
Не наїзджайте, може у нього дуже важке дитинство було .. 
Ответить
+4
grifon.
це все молодильні яблучка
Ответить
+2
GloryUkraine
Молодий вже був не молодий.
Ответить
+2
Lex Aries
Кріш, в свої 38, і то виглядає молодшим.
P.S. І це без перебільшення 
Ответить
+1
Lex Aries
По фото, йому за 30-ку, і то, вигляд не з найкращих 
Ответить
+1
Евгений Кожушко
Ну може його на п'яну голову робили, тому так і виглядає😂
Ответить
0
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