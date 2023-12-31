ФОТО. Ему точно 17? Тренер сборной Камеруна вызвал «юного» игрока на КАН

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг огласил заявку на Кубок Африканских наций, который пройдет в январе-феврале 2024 года в Кот-Д’Ивуаре.

Болельщики обратили внимание на присутствие в списке 17-летнего полузащитника «Виктории Юнайтед» Уилфрида Натана Дуалы, для которого это дебютный вызов в национальную команду. Многие задаются вопросом, а действительно ли этому парню с залысинами на голове и морщинами на лице 17 лет…

В целом, в Африке это довольно частая практика, когда футболисты подают неправильные данные насчет своего возраста, но в данном случае налицо явное введение в заблуждение болельщиков.

Добавим, что свой первый матч на турнире Камерун проведет 19 января против действующего чемпиона континента Сенегала.