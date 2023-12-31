ATP31 декабря 2023, 14:31 |
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ВИДЕО. Надаль провел первый матч за год и узнал следующего соперника
Рафа проиграл встречу парного разряда в Брисбене
31 декабря 2023, 14:31 |
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Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль вернулся на корт, сыграв первый матч с января прошлого года.
В первом круге парного турнира в ATP 250 Брисбене он вместе с испанцем Марком Лопесом проиграл австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону (4:6, 4:6).
Отметим, что уже известен соперник Надаля и в одиночном разряде, им станет австриец Доминик Тим. Теннисисты провели между собой 15 матчей, Рафа выиграл 9 очных встреч, в том числе и 2 финала Ролан Гаррос.
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