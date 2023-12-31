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  4. ВИДЕО. Надаль провел первый матч за год и узнал следующего соперника
ATP
31 декабря 2023, 14:31 |
355
0

ВИДЕО. Надаль провел первый матч за год и узнал следующего соперника

Рафа проиграл встречу парного разряда в Брисбене

31 декабря 2023, 14:31 |
355
0
ВИДЕО. Надаль провел первый матч за год и узнал следующего соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль вернулся на корт, сыграв первый матч с января прошлого года.

В первом круге парного турнира в ATP 250 Брисбене он вместе с испанцем Марком Лопесом проиграл австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону (4:6, 4:6).

Отметим, что уже известен соперник Надаля и в одиночном разряде, им станет австриец Доминик Тим. Теннисисты провели между собой 15 матчей, Рафа выиграл 9 очных встреч, в том числе и 2 финала Ролан Гаррос.

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Рафаэль Надаль ATP Брисбен Марк Лопес Доминик Тим Макс Перселл
Источник Sport.ua
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