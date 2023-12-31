ОФИЦИАЛЬНО. 10-кратный чемпион Бельгии уволил главного тренера
Карл Хофкенс возглавлял команду из Льежа с июня нынешнего года
Бельгийский «Стандард» сообщил на своем официальном сайте, что Карл Хофкенс больше не является главным тренером команды.
Клуб из Льежа поблагодарил тренера за его вклад в результаты команды, и отметил, что займется поиском нового наставника.
Отметим, что 45-летний специалист принял команду в июне 2023-го, подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне «Стандард», являющийся 10-кратным чемпионом страны, не радует результатами, занимая девятое место в турнирной таблице и вполне может не попасть в чемпионскую группу по итогам первой части сезона.
📝 NEWS | Fin de la collaboration avec 𝐂𝐚𝐫𝐥 𝐇𝐨𝐞𝐟𝐤𝐞𝐧𝐬 👉 https://t.co/JZkFJlTPFX— Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 31, 2023
📝NEWS | Einde van de samenwerking met 𝐂𝐚𝐫𝐥 𝐇𝐨𝐞𝐟𝐤𝐞𝐧𝐬 👉 https://t.co/bl4Ddk28XV#RSCL pic.twitter.com/PVZHZfBggM
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