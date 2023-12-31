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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 10-кратный чемпион Бельгии уволил главного тренера
Бельгия
31 декабря 2023, 14:21 |
695
0

ОФИЦИАЛЬНО. 10-кратный чемпион Бельгии уволил главного тренера

Карл Хофкенс возглавлял команду из Льежа с июня нынешнего года

31 декабря 2023, 14:21 |
695
0
ОФИЦИАЛЬНО. 10-кратный чемпион Бельгии уволил главного тренера
ФК Стандард. Карл Хофкенс

Бельгийский «Стандард» сообщил на своем официальном сайте, что Карл Хофкенс больше не является главным тренером команды.

Клуб из Льежа поблагодарил тренера за его вклад в результаты команды, и отметил, что займется поиском нового наставника.

Отметим, что 45-летний специалист принял команду в июне 2023-го, подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне «Стандард», являющийся 10-кратным чемпионом страны, не радует результатами, занимая девятое место в турнирной таблице и вполне может не попасть в чемпионскую группу по итогам первой части сезона.

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Источник ФК Стандард
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