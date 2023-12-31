ОФИЦИАЛЬНО. 10-кратный чемпион Бельгии уволил главного тренера

Бельгийский «Стандард» сообщил на своем официальном сайте, что Карл Хофкенс больше не является главным тренером команды.

Клуб из Льежа поблагодарил тренера за его вклад в результаты команды, и отметил, что займется поиском нового наставника.

Отметим, что 45-летний специалист принял команду в июне 2023-го, подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне «Стандард», являющийся 10-кратным чемпионом страны, не радует результатами, занимая девятое место в турнирной таблице и вполне может не попасть в чемпионскую группу по итогам первой части сезона.