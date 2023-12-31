Один из худших. Названа оценка Коваленко за матч с Кальяри

В субботу, 30 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Эмполи», который завершился безголевой ничьей.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал матч в стартовом составе и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Ардьяна Исмаили. Статистический сервис WhoScored оценил игру украинца в 6.5 балла.

Лучшим игроком матча стал вратарь «Эмполи» Элиа Каприле с оценкой 8.6 балла.

Оценки WhoScored за матч Кальяри – Эмполи – 0:0