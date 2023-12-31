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  4. Один из худших. Названа оценка Коваленко за матч с Кальяри
Италия
31 декабря 2023, 10:12 |
118
0

Один из худших. Названа оценка Коваленко за матч с Кальяри

Встреча завершилась нулевой ничьей

31 декабря 2023, 10:12 |
118
0
Один из худших. Названа оценка Коваленко за матч с Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко в матче с Кальяри

В субботу, 30 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Эмполи», который завершился безголевой ничьей.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал матч в стартовом составе и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Ардьяна Исмаили. Статистический сервис WhoScored оценил игру украинца в 6.5 балла.

Лучшим игроком матча стал вратарь «Эмполи» Элиа Каприле с оценкой 8.6 балла.

Оценки WhoScored за матч Кальяри – Эмполи – 0:0

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чемпионат Италии по футболу Кальяри Эмполи Виктор Коваленко WhoScored лучший игрок
Источник WhoScored
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