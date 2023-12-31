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WTA
31 декабря 2023, 09:19 | Обновлено 31 декабря 2023, 09:22
1732
3

Костюк начала выступление на турнире в Брисбене победой над Богдан

Украинская теннисистка торжествовала в трех сетах

31 декабря 2023, 09:19 | Обновлено 31 декабря 2023, 09:22
1732
3
Костюк начала выступление на турнире в Брисбене победой над Богдан
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начала выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинка сыграла против Анны Богдан из Румынии (№69 WTA). Встреча состоялась 3-м запуском после матча Шмидлова – Доулхайд.

Костюк проиграла в первом сете 4:6, но провела мощно следующий обыграв Богдан 6:3. В решающем сете Марта дожала румынку и одержала последнюю победу в 2023 году.

Это была первая встреча теннисисток.

WTA 500 Брисбен. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Анна Богдан (Ромуния) – 4:6, 6:3, 6:3.

В следующем раунде Марта Костюк сыграет против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Ад
з перемогою!Після заміжжя непотрібних емоцій побільшало,а вони дуже заважають Марті зосередитися на грі.З позитиву- перша подача покращилася.звідси і кількість ейсів зросла.
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+4
Vlad Holl
Де ви дивилися ?
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0
sirjoga
Дивлячись на Мартині психи аж трохи шкода стає Грицька. Не здивуюсь, якщо виявиться, що вона його вдома б'є. 
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-1
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