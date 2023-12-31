Костюк начала выступление на турнире в Брисбене победой над Богдан

31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начала выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинка сыграла против Анны Богдан из Румынии (№69 WTA). Встреча состоялась 3-м запуском после матча Шмидлова – Доулхайд.

Костюк проиграла в первом сете 4:6, но провела мощно следующий обыграв Богдан 6:3. В решающем сете Марта дожала румынку и одержала последнюю победу в 2023 году.

Это была первая встреча теннисисток.

WTA 500 Брисбен. Первый круг



Марта Костюк (Украина) - Анна Богдан (Ромуния) – 4:6, 6:3, 6:3.

В следующем раунде Марта Костюк сыграет против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA).