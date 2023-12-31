WTA31 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:38
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Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре
Украинка обыграла Тину Надин Смит из Австралии
31 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:38
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) начала выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
В первом раунде основы украинка встретилась с австралийкой Тиной Надин Смит и добилась победы в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
WTA 125 Канберра. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Тина Надин Смит (Австралия, WC) – 7:5, 6:2.
Это была первая в истории очная встреча теннисисток.
Во втором раунде Снигур сыграет против Ралуки Сербан (№178 WTA) или Симоны Вальтерт (№167 WTA).
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