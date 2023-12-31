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WTA
31 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:38
79
0

Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре

Украинка обыграла Тину Надин Смит из Австралии

31 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:38
79
0
Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) начала выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде основы украинка встретилась с австралийкой Тиной Надин Смит и добилась победы в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

WTA 125 Канберра. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Тина Надин Смит (Австралия, WC) – 7:5, 6:2.

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

Во втором раунде Снигур сыграет против Ралуки Сербан (№178 WTA) или Симоны Вальтерт (№167 WTA).

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Дарья Снигур Тина Надин Смит
Источник Sport.ua
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