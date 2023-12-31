Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде основы украинка сразится против Полины Кудерметовой (№182 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Робб – Бузас Манейро. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ребекки Петерсон (№127 WTA) или Нигины Абдураимовой (№217 WTA).

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