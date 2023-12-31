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  4. Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 декабря 2023, 02:36 |
35
0

Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации в Канберре

31 декабря 2023, 02:36 |
35
0
Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

31 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде основы украинка сразится против Полины Кудерметовой (№182 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Робб – Бузас Манейро. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ребекки Петерсон (№127 WTA) или Нигины Абдураимовой (№217 WTA).

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Источник Sport.ua
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