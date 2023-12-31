Дарья Снигур – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации в Канберре
31 декабря украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
В первом раунде основы украинка сразится против австралийки Тины Надин Смит. Встреча состоится 2-м запуском после матча Тайхманн – Попович. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ралуки Сербан (№178 WTA) или Симоны Вальтерт (№167 WTA).
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