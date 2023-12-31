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  4. Дарья Снигур – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 декабря 2023, 02:55 |
124
0

Дарья Снигур – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации в Канберре

31 декабря 2023, 02:55 |
124
0
Дарья Снигур – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

31 декабря украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде основы украинка сразится против австралийки Тины Надин Смит. Встреча состоится 2-м запуском после матча Тайхманн – Попович. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Ралуки Сербан (№178 WTA) или Симоны Вальтерт (№167 WTA).

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Источник Sport.ua
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