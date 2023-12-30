ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря

В воскресенье, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Тоттенхэм – Борнмут

1.86 – 4.47 – 3.93

16:00 Фулхэм – Арсенал

6.43 – 4.37 – 1.59

17:00 Катар – Камбоджа

1.01 – 34.00 – 65.00

ТЕННИС

06:00 Ана Богдан – Марта Костюк

2.68 – 1.48

23:00 Каролин Возняцки – Элина Свитолина

2.42 – 1.58