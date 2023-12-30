Другие новости30 декабря 2023, 23:34 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
Важные события во всех видах спорта
30 декабря 2023, 23:34 |
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В воскресенье, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Тоттенхэм – Борнмут
16:00 Фулхэм – Арсенал
17:00 Катар – Камбоджа
ТЕННИС
06:00 Ана Богдан – Марта Костюк
23:00 Каролин Возняцки – Элина Свитолина
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