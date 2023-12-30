Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
Другие новости
30 декабря 2023, 23:34 |
26
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря

Важные события во всех видах спорта

30 декабря 2023, 23:34 |
26
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Тоттенхэм – Борнмут

Favbet 1.86 – 4.47 – 3.93

16:00 Фулхэм – Арсенал

Favbet 6.43 – 4.37 – 1.59

17:00 Катар – Камбоджа

Favbet 1.01 – 34.00 – 65.00

ТЕННИС

06:00 Ана Богдан – Марта Костюк

Favbet 2.68 – 1.48

23:00 Каролин Возняцки – Элина Свитолина

Favbet 2.42 – 1.58

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Футбол | 30 декабря 2023, 21:18 0
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ

Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Футбол | 29 декабря 2023, 23:42 11
Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом

Украинского форварда ждут в Мадриде

WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном
Футбол | 30.12.2023, 19:47
WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном
WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 30.12.2023, 17:10
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Футбол | 30.12.2023, 18:20
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
29.12.2023, 15:48
Хоккей
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
28.12.2023, 16:16 8
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
29.12.2023, 03:37
Футзал
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем