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ATP
30 декабря 2023, 23:15 |
394
0

Призер ОИ-2004 подколол ветеранов тенниса, которые еще играют

Марди Фиш пошутил над уменьшением растительности на голове Рафаэля Надаля и Энди Марррея

30 декабря 2023, 23:15 |
394
0
Призер ОИ-2004 подколол ветеранов тенниса, которые еще играют
Getty Images/Global Images Ukraine. Марди Фиш

Бывший №7 рейтинга ATP Марди Фиш забавно отреагировал на фото Рафаэля Надаля и Энди Маррея с турнира в Брисбене, где они провели общую тренировку.

«Когда я в прошлый раз играл с ними, у обоих была густая шевелюра», – написал Фиш.

Отметим, что Марди выиграл у Надаля 1 матч из 9, с Марреем счет личный встреч у него 4-5.

Надаль же поблагодарил Маррея за тренировку и пожелал ему всего наилучшего в Брисбене.

Марди Фиш играл в финале одиночного разряда Олимпийских игр в Афинах, где проиграл Николасу Массу из Чили.

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Марди Фиш Рафаэль Надаль Энди Маррей ATP Брисбен
Источник Twitter
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