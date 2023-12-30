Призер ОИ-2004 подколол ветеранов тенниса, которые еще играют
Марди Фиш пошутил над уменьшением растительности на голове Рафаэля Надаля и Энди Марррея
Бывший №7 рейтинга ATP Марди Фиш забавно отреагировал на фото Рафаэля Надаля и Энди Маррея с турнира в Брисбене, где они провели общую тренировку.
«Когда я в прошлый раз играл с ними, у обоих была густая шевелюра», – написал Фиш.
Отметим, что Марди выиграл у Надаля 1 матч из 9, с Марреем счет личный встреч у него 4-5.
Надаль же поблагодарил Маррея за тренировку и пожелал ему всего наилучшего в Брисбене.
Марди Фиш играл в финале одиночного разряда Олимпийских игр в Афинах, где проиграл Николасу Массу из Чили.
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