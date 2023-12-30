Призер ОИ-2004 подколол ветеранов тенниса, которые еще играют

Бывший №7 рейтинга ATP Марди Фиш забавно отреагировал на фото Рафаэля Надаля и Энди Маррея с турнира в Брисбене, где они провели общую тренировку.

«Когда я в прошлый раз играл с ними, у обоих была густая шевелюра», – написал Фиш.

Отметим, что Марди выиграл у Надаля 1 матч из 9, с Марреем счет личный встреч у него 4-5.

Надаль же поблагодарил Маррея за тренировку и пожелал ему всего наилучшего в Брисбене.

Марди Фиш играл в финале одиночного разряда Олимпийских игр в Афинах, где проиграл Николасу Массу из Чили.