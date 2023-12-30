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  4. ВИДЕО. Матч в Брисбене прервали из-за одной из самых ядовитых змей на земле
ATP
30 декабря 2023, 20:48 | Обновлено 30 декабря 2023, 20:49
1051
0

ВИДЕО. Матч в Брисбене прервали из-за одной из самых ядовитых змей на земле

Поединок пришлось приостановить на 40 минут

30 декабря 2023, 20:48 | Обновлено 30 декабря 2023, 20:49
1051
0
ВИДЕО. Матч в Брисбене прервали из-за одной из самых ядовитых змей на земле
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Матч Доминика Тима и Джеймса Маккейба в первом круге квалификации в Брисбене прерывали из-за появления на корте змеи.

Операция по ее поимке остановила игру примерно на 40 минут, в ней участвовали фонарик, зонтик и целая команда людей, пока эксперт по ловле змей не поймал ее и не поднял сумку над головой в знак триумфа под бурные аплодисменты публики.

Отметим, что это была восточная коричневая змея. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.

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Доминик Тим ATP Брисбен
Источник The Guardian
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