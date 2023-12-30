ВИДЕО. Матч в Брисбене прервали из-за одной из самых ядовитых змей на земле

Матч Доминика Тима и Джеймса Маккейба в первом круге квалификации в Брисбене прерывали из-за появления на корте змеи.

Операция по ее поимке остановила игру примерно на 40 минут, в ней участвовали фонарик, зонтик и целая команда людей, пока эксперт по ловле змей не поймал ее и не поднял сумку над головой в знак триумфа под бурные аплодисменты публики.

Отметим, что это была восточная коричневая змея. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.