Марта Костюк – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№69 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Шмидлова – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA).

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