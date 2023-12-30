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  4. Марта Костюк – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 декабря 2023, 18:35 |
410
0

Марта Костюк – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Брисбене

30 декабря 2023, 18:35 |
410
0
Марта Костюк – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№69 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Шмидлова – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA).

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WTA Брисбен смотреть онлайн Марта Костюк Ана Богдан
Источник Sport.ua
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