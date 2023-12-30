Марта Костюк – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Брисбене
31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В первом раунде основы украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№69 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Шмидлова – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA).
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