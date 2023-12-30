30.12.2023 17:00 – FT 3 : 2
Англия30 декабря 2023, 19:04 | Обновлено 30 декабря 2023, 19:05
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Манчестер Сити обыграл Шеффилд, Астон Вилла вырвала победу у Бернли
Дуглас Луис забил пенальти на 89-й минуте
30 декабря 2023, 19:04 | Обновлено 30 декабря 2023, 19:05
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Состоялись 2 матча 20-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» в домашних стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед».
«Астон Вилла» вырвала победу в матче с «Бернли», играя в большинстве с 56 минуты. Дуглас Луис забил победный пенальти на 89-й минуте.
Чемпионат Англии. 20-й тур
«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0
Голы: Родри (14), Альварес (61).
«Астон Вилла» – «Бернли» – 3:2
Голы: Бэйли (28), Диаби (42), пенальти Дуглас Луис (89) – Амдуни (30), Фостер (71).
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