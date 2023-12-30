Манчестер Сити обыграл Шеффилд, Астон Вилла вырвала победу у Бернли

Состоялись 2 матча 20-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» в домашних стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед».

«Астон Вилла» вырвала победу в матче с «Бернли», играя в большинстве с 56 минуты. Дуглас Луис забил победный пенальти на 89-й минуте.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0

Голы: Родри (14), Альварес (61).

«Астон Вилла» – «Бернли» – 3:2

Голы: Бэйли (28), Диаби (42), пенальти Дуглас Луис (89) – Амдуни (30), Фостер (71).

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