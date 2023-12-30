Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Буяльский. В Динамо определили лучшего игрока 2023 года
Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 17:52 |
1829
2

Не Буяльский. В Динамо определили лучшего игрока 2023 года

Награду получил нападающий Владислав Ванат

30 декабря 2023, 17:52 |
1829
2
Не Буяльский. В Динамо определили лучшего игрока 2023 года
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Болельщики киевского «Динамо» признали лучшим игроком первой команды в 2023 году нападающего Владислава Ваната.

Из более 12 тысяч фанатов свой голос за 21-летнего воспитанника клуба отдали 62% опрошенных. В этом году он стал основным нападающим команды, забивая важные мячи сам и отдавая результативные передачи на партнеров. В текущем сезоне Владислав является лучшим бомбардиром не только команды (7 мячей), но и всего чемпионата.

Напомним, по итогам 2021 года лучшим игроком «Динамо» болельщики назвали Николая Шапаренко, а в 2022-м триумфатором стал Виталий Буяльский. В 2023 году за Буяльского проголосовали лишь 16% фанатов.

По теме:
«Вынесите арбитру виски». Экс-игрок сборной о сексистском скандале
У Вереса в Турции сорвался спарринг с сербами
Экс-голкипер Черноморца стал играющим тренером Реал Фармы
Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном
Футбол | 30 декабря 2023, 16:35 5
В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном
В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном

30 декабря проходят матчи 20-го тура АПЛ

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Хоккей | 29 декабря 2023, 23:06 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду

Хозяева идут без потерь

Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю
Футбол | 30.12.2023, 15:57
Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю
Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю
Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»
Футбол | 29.12.2023, 16:54
Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»
Гари ЛИНЕКЕР: «Не вина Мудрика, что он стоил 100 миллионов»
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Теннис | 30.12.2023, 06:20
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Аха))) мда...
Ответить
0
Aleksandr Vorobiov
Лучший из худших 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 10
Футбол
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
29.12.2023, 07:40 1
Футбол
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
28.12.2023, 20:24
Биатлон
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 10
Футбол
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
28.12.2023, 16:16 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
28.12.2023, 20:32 1
Хоккей
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем