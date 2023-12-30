Не Буяльский. В Динамо определили лучшего игрока 2023 года

Болельщики киевского «Динамо» признали лучшим игроком первой команды в 2023 году нападающего Владислава Ваната.

Из более 12 тысяч фанатов свой голос за 21-летнего воспитанника клуба отдали 62% опрошенных. В этом году он стал основным нападающим команды, забивая важные мячи сам и отдавая результативные передачи на партнеров. В текущем сезоне Владислав является лучшим бомбардиром не только команды (7 мячей), но и всего чемпионата.

Напомним, по итогам 2021 года лучшим игроком «Динамо» болельщики назвали Николая Шапаренко, а в 2022-м триумфатором стал Виталий Буяльский. В 2023 году за Буяльского проголосовали лишь 16% фанатов.