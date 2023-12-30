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  4. «Вынесите арбитру виски». Экс-игрок сборной о сексистском скандале
Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 17:04 | Обновлено 30 декабря 2023, 17:05
1153
2

«Вынесите арбитру виски». Экс-игрок сборной о сексистском скандале

Александр Головко не поддержал Валерия Иващенко

30 декабря 2023, 17:04 | Обновлено 30 декабря 2023, 17:05
1153
2
«Вынесите арбитру виски». Экс-игрок сборной о сексистском скандале
football.ua. Александр Головко

Главный тренер вышгородского «Диназа» и бывший игрок национальной сборной Украины Александр Головко неоднозначно прокомментировал скандал с сексистскими высказываниями наставника «Оболони» Валерия Иващенко:

«Если человек на футбольном поле, то это не мужчина и не женщина. Это арбитр. Если он принимает решение, то оно не зависит от того, какого ты пола. Но если кто-то дарит арбитру цветы, то почему парням не выносят виски? Если мужчина будет судить матч женских команд, то вынесите ему виски или водки.

Хотя от природы мы никуда не денемся. Но не хочу залазить в физиологию. Когда-то эту мысль развил – и мне прилетело. У меня спросили – я ответил. Сейчас я понимаю, что не на все вопросы надо отвечать. Есть сегодняшний контекст, где равные права в любой деятельности.

Но другой вопрос в том, что тогда мы должны выйти на то, чтобы женщины играли вместе с мужчинами. А почему нет? Тогда пусть будет 5 женщин и 5 парней в одной команде. Никто же эти вопросы не поднимает. Думаю, что через некоторое время так, может, и будет. Оно к этому идет. Это такая эволюция».

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судейство судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Валерий Иващенко сексизм Александр Головко Диназ Вышгород
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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umnuy2
Саня нормально подколол эти течении идиотские.
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Евгений Кожушко
Ну а що тут такого, в парному тенісі грають же чоловіки з жінками.
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