«Вынесите арбитру виски». Экс-игрок сборной о сексистском скандале

Главный тренер вышгородского «Диназа» и бывший игрок национальной сборной Украины Александр Головко неоднозначно прокомментировал скандал с сексистскими высказываниями наставника «Оболони» Валерия Иващенко:

«Если человек на футбольном поле, то это не мужчина и не женщина. Это арбитр. Если он принимает решение, то оно не зависит от того, какого ты пола. Но если кто-то дарит арбитру цветы, то почему парням не выносят виски? Если мужчина будет судить матч женских команд, то вынесите ему виски или водки.

Хотя от природы мы никуда не денемся. Но не хочу залазить в физиологию. Когда-то эту мысль развил – и мне прилетело. У меня спросили – я ответил. Сейчас я понимаю, что не на все вопросы надо отвечать. Есть сегодняшний контекст, где равные права в любой деятельности.

Но другой вопрос в том, что тогда мы должны выйти на то, чтобы женщины играли вместе с мужчинами. А почему нет? Тогда пусть будет 5 женщин и 5 парней в одной команде. Никто же эти вопросы не поднимает. Думаю, что через некоторое время так, может, и будет. Оно к этому идет. Это такая эволюция».