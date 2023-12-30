Англия30 декабря 2023, 16:39 |
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Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Кристал Пэлас
Украинец начнет матч на скамейке запасных
30 декабря 2023, 16:39 |
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Сегодня, 30 декабря «Бренфторд» в матче 20-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» на матч.
Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн, Лерма, Эзе, Ричардс, Олисе, Айю, Матета
«Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Йоргенсен, Коллинс, Норгорд, Йенсен, Годдос, Янельт, Рёрслев, Висса, Льюис-Поттер
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