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  4. Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Кристал Пэлас
Англия
30 декабря 2023, 16:39 |
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Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Кристал Пэлас

Украинец начнет матч на скамейке запасных

30 декабря 2023, 16:39 |
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Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 30 декабря «Бренфторд» в матче 20-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» на матч.

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн, Лерма, Эзе, Ричардс, Олисе, Айю, Матета

«Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Йоргенсен, Коллинс, Норгорд, Йенсен, Годдос, Янельт, Рёрслев, Висса, Льюис-Поттер

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Егор Ярмолюк Брентфорд Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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