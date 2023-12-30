Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Кристал Пэлас

Сегодня, 30 декабря «Бренфторд» в матче 20-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» на матч.

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн, Лерма, Эзе, Ричардс, Олисе, Айю, Матета

«Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Йоргенсен, Коллинс, Норгорд, Йенсен, Годдос, Янельт, Рёрслев, Висса, Льюис-Поттер