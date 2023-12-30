Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Вереса в Турции сорвался спарринг с сербами
Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 14:39 |
554
2

У Вереса в Турции сорвался спарринг с сербами

Команды планировали сыграть 26 января

30 декабря 2023, 14:39 |
554
2
У Вереса в Турции сорвался спарринг с сербами
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, 26 января 2024 года спарринг «Вереса» с сербским «Явором» на сборе в Турции отменен. Сейчас ривненчане прилагают усилия, чтобы найти замену балканцам.

Проведение других контрольных матчей – со словацким «Злате Моравце», датским «Люнгбю», латвийскими «Лиепаей» и «Аудой» – подтверждено.

По информации нашего источника, еще два спарринга подопечные Олега Шандрука проведут с чешскими клубами – «Яблонцем» (3 февраля) и «Сигмой» (11 февраля).

Вернутся домой футболисты «Вереса» 17 февраля.

Пока ривненчане занимают 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

По теме:
Экс-голкипер Черноморца стал играющим тренером Реал Фармы
Судаков признан лучшим игроком Шахтера по итогам 2023 года
Металлург частично определился с планами сборов
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ инсайд Олег Шандрук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
Футбол | 29 декабря 2023, 19:01 9
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко

Евгений встал на защиту Александра, на которого взъелись британские эксперты

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Хоккей | 29 декабря 2023, 23:06 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду

Хозяева идут без потерь

Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 30.12.2023, 11:58
Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Футбол | 29.12.2023, 18:26
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
Футбол | 30.12.2023, 12:53
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Ничего себе... Спаринг с сербами? С представителями страны, которая в шестерках у карлика-педофила??? Спортсмены которой поддерживают оккупацию части Украины и не делают с этого секрета? Это какими дебилами надо быть... А-а-у-у-у,СБУ, работа есть....
Ответить
0
DK1961
А надо было вообще договариваться с путлеровскими подстилками?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 41
Футбол
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
29.12.2023, 14:30 9
Баскетбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
28.12.2023, 16:16 8
Футбол
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
29.12.2023, 20:47
Хоккей
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
29.12.2023, 07:40 1
Футбол
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 8
Футбол
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем