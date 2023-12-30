У Вереса в Турции сорвался спарринг с сербами

Как стало известно Sport.ua, 26 января 2024 года спарринг «Вереса» с сербским «Явором» на сборе в Турции отменен. Сейчас ривненчане прилагают усилия, чтобы найти замену балканцам.

Проведение других контрольных матчей – со словацким «Злате Моравце», датским «Люнгбю», латвийскими «Лиепаей» и «Аудой» – подтверждено.

По информации нашего источника, еще два спарринга подопечные Олега Шандрука проведут с чешскими клубами – «Яблонцем» (3 февраля) и «Сигмой» (11 февраля).

Вернутся домой футболисты «Вереса» 17 февраля.

Пока ривненчане занимают 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.