У Вереса в Турции сорвался спарринг с сербами
Команды планировали сыграть 26 января
Как стало известно Sport.ua, 26 января 2024 года спарринг «Вереса» с сербским «Явором» на сборе в Турции отменен. Сейчас ривненчане прилагают усилия, чтобы найти замену балканцам.
Проведение других контрольных матчей – со словацким «Злате Моравце», датским «Люнгбю», латвийскими «Лиепаей» и «Аудой» – подтверждено.
По информации нашего источника, еще два спарринга подопечные Олега Шандрука проведут с чешскими клубами – «Яблонцем» (3 февраля) и «Сигмой» (11 февраля).
Вернутся домой футболисты «Вереса» 17 февраля.
Пока ривненчане занимают 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений встал на защиту Александра, на которого взъелись британские эксперты
Хозяева идут без потерь