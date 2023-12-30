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Англия
30 декабря 2023, 14:50 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:51
1356
0

ВИДЕО. Гол Зинченко признали одним из лучших голов Арсенала в 2023 году

Лондонский клуб опубликовал нарезку лучших забитых мячей

30 декабря 2023, 14:50 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:51
1356
0
ВИДЕО. Гол Зинченко признали одним из лучших голов Арсенала в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» опубликовал видео-подборку 10 лучших голов первой команды в 2023 году.

Второе место в рейтинге занял забитый мяч украинского защитника Александра Зинченко в ворота «Бернли». Тогда 26-летний футболист в фантастическом прыжке почти с линии штрафной площадки поразил верхний угол ворот соперника.

Автором лучшего гола года «канониры» выбрали бразильца Габриэла Мартинелли. Победу в номинации ему принес забитый мяч против «Ланса».

ВИДЕО. Гол Зинченко признали одним из лучших голов Арсенала в 2023 году

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Источник ФК Арсенал Лондон
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