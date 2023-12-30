Челси хочет перехватить у Жироны игрока Барселоны

Лондонский «Челси» интересуется защитником каталонской «Барселоны» Микаилом Файе, сообщает испанское издание Fichajes.

При этом журналисты отмечают, что его переход в лондонский клуб является очень маловероятным. «Барселона» готова отпустить Микаила лишь на правах аренды, но игровую практику в АПЛ получить будет почти невозможно.

По информации источника, на 19-летнего футболиста также претендует дортмундская «Боруссия». Ранее сообщалось, что его хочет подписать «Жирона».

В этом сезоне сенегалец Микаил Файе выступает за «Барселону» Б (15 матчей, 0 голов).