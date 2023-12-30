Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси хочет перехватить у Жироны игрока Барселоны
Англия
30 декабря 2023, 13:58 |
612
1

Челси хочет перехватить у Жироны игрока Барселоны

Микаил Файе заинтересовал лондонский клуб

30 декабря 2023, 13:58 |
612
1
Челси хочет перехватить у Жироны игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаил Файе

Лондонский «Челси» интересуется защитником каталонской «Барселоны» Микаилом Файе, сообщает испанское издание Fichajes.

При этом журналисты отмечают, что его переход в лондонский клуб является очень маловероятным. «Барселона» готова отпустить Микаила лишь на правах аренды, но игровую практику в АПЛ получить будет почти невозможно.

По информации источника, на 19-летнего футболиста также претендует дортмундская «Боруссия». Ранее сообщалось, что его хочет подписать «Жирона».

В этом сезоне сенегалец Микаил Файе выступает за «Барселону» Б (15 матчей, 0 голов).

По теме:
Хаос вокруг Витао. Шахтер и Интернасьонал не могут поделить права на игрока
Ключевой игрок Жироны отреагировал на слухи о переходе в Барселону
Появился покупатель на вице-капитана Челси
Микаил Файе Челси Барселона Жирона Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Футбол | 30 декабря 2023, 09:06 4
Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером

Экс-игрок донецкого «Металлурга» и дальше будет играть в Милане

Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Футбол | 29 декабря 2023, 18:26 0
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков

Хави желает видеть Алейша Гарсию в своей команде

10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Футбол | 30.12.2023, 10:30
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Хоккей | 29.12.2023, 20:47
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Футбол | 30.12.2023, 12:20
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Тут без шансов, по сравнению с Жироной Челси клуб-ноунейм.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
28.12.2023, 10:35
Футбол
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
29.12.2023, 14:23 19
Футбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 9
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
28.12.2023, 20:24
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем