Челси хочет перехватить у Жироны игрока Барселоны
Микаил Файе заинтересовал лондонский клуб
Лондонский «Челси» интересуется защитником каталонской «Барселоны» Микаилом Файе, сообщает испанское издание Fichajes.
При этом журналисты отмечают, что его переход в лондонский клуб является очень маловероятным. «Барселона» готова отпустить Микаила лишь на правах аренды, но игровую практику в АПЛ получить будет почти невозможно.
По информации источника, на 19-летнего футболиста также претендует дортмундская «Боруссия». Ранее сообщалось, что его хочет подписать «Жирона».
В этом сезоне сенегалец Микаил Файе выступает за «Барселону» Б (15 матчей, 0 голов).
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