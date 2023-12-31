Глобализм против идентичности. Останется ли Атлетик верен своей философии?

На протяжении большей части своей 125-летней истории «Атлетик» Бильбао был известен своей уникальной политикой в отношении игроков.

Эта политика, известная как философия, предписывает «Атлетику» использовать только тех игроков, которые родились или выросли в Стране Басков – регионе на севере Испании и частично во Франции, насчитывающем три миллиона жителей и имеющем общие лингвистические, исторические и культурные связи.

Это сослужило им хорошую службу: после «Реала» и «Барселоны» они являются третьим самым успешным клубом Испании по количеству завоеванных трофеев и остаются единственной командой, кроме двух грандов, которая никогда не вылетала из элитного дивизиона. У них есть история воспитания отличных игроков, включая Кепу Аррисабалагу, Эмерика Лапорта и Нико Уильямса, нынешнего звездного нападающего клуба.

Однако в конце общего собрания клуба, состоявшегося в октябре, группа socios (акционеров клуба) спросила, следует ли расширить толкование философии «Атлетика», чтобы позволить детям и внукам басков, живущих за границей, играть за клуб.

«Сыновья и дочери басков могут играть за сборную Страны Басков: разве они не могут играть за «Атлетик»?», – спросил Давид Салинас-Армендарис. «Разве сыновья и дочери басков не считают себя басками? Мы должны открыть процесс, чтобы раз и навсегда узнать, какова философия «Атлетика».

Философия «Атлетика» – это деликатный вопрос с давними традициями. Он затрагивает суть баскской идентичности и принадлежности. Для написания этой статьи The Athletic побеседовал с несколькими болельщиками, бывшими игроками, включая легенд Андони Субисаррету и Андони Гойкоечеа, бывшим членом совета директоров и журналистом, связанным с клубом. Никто из них не хотел полностью отказываться от нынешней политики, многие хотели, чтобы она осталась такой, какая есть, но другие были не прочь внести изменения, чтобы отразить современные тенденции в обществе.

Вот как выглядит политика, откуда она взялась и куда может пойти дальше.

«Атлетик» не всегда использовал только басков. Клуб был основан в 1898 году после того, как британские рабочие и молодые баски, учившиеся там, привезли футбол в Бильбао, в первые годы за клуб играло множество иностранцев.



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В 1911 году «Атлетик» был лишен титула победителя Копа дель Рей, поскольку в составе команды выступали иностранные игроки, не имеющие права на участие в турнире (позже Федерация футбола Испании восстановила их в правах чемпионов). Легенда гласит, что клуб решил показать соперникам два средних пальца, решив впредь использовать только тех, кто родился на родине.

Но историки Йон Ривас и Йосу Турусета утверждают, что такая политика была обусловлена обстоятельствами. Число иностранцев в испанском футболе сократилось в 1910-х годах из-за ужесточения правил Федерации и призыва британских игроков на Первую мировую войну. Тем временем регион Бискайя, столицей которого является Бильбао, превратился в очаг футбола, что сделало ненужным приобретение игроков со стороны. Нападающий Эндрю Вейтч, уроженец Сомерсета, стал последним иностранным игроком «Атлетика», не являющимся баском, когда он появился в товарищеском матче против лондонской команды «Сивил Сервис» в апреле 1911 года.

Согласно сайту «Атлетика», эта философия распространяется на игроков, родившихся или выросших в Стране Басков, к которой они относят регионы Бискайя, Гипускоа, Алава и Наварра в Испании и Лабурда, Суль и Нижняя Наварра во Франции. Это не прописано в уставе клуба, хотя в нем и говорится, что «Атлетик» будет руководствоваться в своем развитии уважением к традиционной спортивной философии».

За годы существования клуба эта философия не раз подвергалась интерпретации. Вначале она касалась игроков, родившихся или выросших в Бискайе, а в 1970-х годах «Атлетик» перешел к подписанию известных баскских игроков из клубов за пределами региона, что получило название «Operacion Retorno» (операция по возвращению). В конце того же десятилетия в команду стали приходить игроки, родившиеся за пределами Страны Басков, но выросшие там, в том числе нынешний тренер Эрнесто Вальверде, который родился в западной испанской провинции Касерес, Эстремадура, и присоединился к команде в 1990 году в качестве игрока.



Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

Другие приезжие, похоже, еще больше расширили рамки правил. Луис де ла Фуэнте, нынешний тренер сборной Испании, родился в северной провинции Ла-Риоха, граничащей со Страной Басков, и пришел в академию в возрасте 15 лет, после чего провел 233 матча в первой команде. Ляпорт также родился за пределами Страны Басков, на юго-западе Франции, но согласился присоединиться к молодежной команде в 15 лет в 2009 году и выступал за взрослую команду с 2012 по 2018 год. В 2019 году женская команда «Атлетика» подписала Бибиану Шульце, центральную защитницу немецкого происхождения с баскскими корнями, чей прадед играл за «Атлетик».

«С самого начала и до сих пор философия всегда интерпретировалась», – сказал The Athletic Хуан Элехальде, дважды входивший в совет директоров «Атлетика» в период с 1990 по 2001 год. «Изначально она никогда не была записана на бумаге, потому что никто не хотел этого делать. Все советы директоров на протяжении всей истории интерпретировали философию».

В этом сезоне «Атлетик» претендует на еврокубковые места в Ла Лиге, но в 2024 году исполнится 40 лет с тех пор, как они в последний раз завоевывали большой титул: в сезоне 1983/1984 годах они сделали победный дубль, выиграв чемпионат и Кубок Испании. За последние восемь лет они выиграли два Суперкубка Испании, но в 2021 году в двух финалах Кубка Испании их обыграли баскские соперники, «Реал Сосьедад», и «Барселона». Эти финалы, которые прошли в течение двух недель из-за пандемии коронавируса. Не помогло и усиление соседних клубов «Реал Сосьедад» и «Осасуна».

«Реал Сосьедад», базирующийся в городе Сан-Себастьян, в течение почти 30 лет придерживался политики «только баски», в основном из-за финансовых ограничений, пока в 1989 году не подписал ирландского нападающего «Ливерпуля» Джона Олдриджа. После этого из команды ушло несколько ключевых игроков, но до 2002 года они не подписывали испанцев из-за пределов Страны Басков, пока не приобрели Серхио Бориса из «Овьедо».

«Споры о философии всегда существовали с тех пор, как я знаю «Атлетик», – говорит Субисаррета, бывший вратарь «Атлетика», который помог команде завоевать последние титулы Ла Лиги в 1983 и 1984 годах и был спортивным директором в 2001-2005 годах.

«Всегда есть что-то, о чем ты говоришь: «Мы делали это не знаю сколько лет, это работало на нас до сих пор, может быть, однажды нам нужно измениться». Когда мы выиграли Ла Лигу, мы не выигрывали ее 25 лет, так что нашлись последователи, которые решили, что настал момент для перемен. Все происходит циклично».



Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Субисаррета

Болельщики «Атлетика» яростно гордятся своей политикой, и многие предпочли бы скорее вылететь из Ла Лиги, чем потерять ее. Поскольку «Атлетик» – один из четырех испанских клубов, которые по-прежнему принадлежат болельщикам, как и «Барселона», «Реал Мадрид» и «Осасуна», те, кто баллотируется на пост президента, знают, что у них не будет шансов, если они предложат что-то изменить. «Есть более сладкие способы совершить самоубийство», – так выразился в 2018 году бывший президент Хосе Хулиан Лертсунди.

«Никто не трогает философию», – говорит Гойкоэчеа, бывший центральный защитник, который провел 369 матчей за «Атлетик» в 1975-1987 годах. Философия «Атлетика» будет существовать еще много-много лет – скажем так, вечно. Потому что, если бы это было не так, мы бы не отличались от остальных. И сегодня «Атлетик» – особенная команда».

Многие болельщики привержены этой философии в ее нынешнем виде. «Лучше быть клубом-неудачником с философией, чем чемпионами без нее», – говорит Альваро де ла Фуэнте, президент лондонской группы болельщиков Mr Pentland Club. «Если у меня будут дети, я постараюсь родить их в Стране Басков, чтобы они прониклись философией», – добавляет Белен Алонсо Домингес, болельщица «Атлетика» из Галисии (северо-запад Испании).

Но некоторые болельщики считают, что пришло время пересмотреть это решение.

Группа, которая на октябрьском общем собрании подняла идею разрешить детям и внукам басков, живущих за границей, играть за «Атлетик», планирует провести пресс-конференцию на эту тему в январе и говорит, что получила около 250 электронных писем от болельщиков в свою поддержку.

Члены «Атлетика» могут поднять вопрос на собрании клуба или созвать внеочередное собрание, если их поддержат треть всех членов клуба, имеющих право голоса, или 10% всех членов клуба.

Салинас-Армендариц, который поддерживает планы группы по проведению референдума, хочет, чтобы болельщикам было предложено четыре варианта: полностью избавиться от философии, применить определение, данное на сайте клуба, включить в список детей басков, родившихся в других странах, или превратить Лесаму, успешный молодежный центр клуба, в «глобальную академию», которая будет включать в себя молодых игроков со всего мира.



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61-летний футболист выступает за третий вариант, но хочет, чтобы «Атлетик» уточнил, что подразумевается под словом «воспитанный» в определении философии на сайте клуба. Еще один из трех членов клуба, поднявших этот вопрос на общем собрании, заявил, что он выявил 51 пример того, как «Атлетик» «обманывает» свою политику.

«Философия не ставится под сомнение – мы с ней согласны. Но не хватает определения», – говорит Салинас-Армендариц. «Сейчас самое время прояснить это».

Сторонники изменений указывают на низкий уровень рождаемости в Стране Басков по сравнению с остальной Европой. По данным статистического управления Eustat, в 2022 году уровень рождаемости в Стране Басков составил 6,2 (рождений на 1000 жителей), что является самым низким показателем с 1975 года и ниже, чем в Испании (6,9) и в Европейском союзе (8,7). Но, по словам журналиста Йона Агириано, в некоторых кругах тема расширения философии является табу.

«Десять лет назад, перед выборами президента «Атлетика», мы провели опрос, в ходе которого задавали сосиос различные вопросы», – говорит Агириано, который освещал деятельность «Атлетика» в местной газете El Correo на протяжении более 25 лет. «Одним из вопросов была возможность открыть академию для детей из других мест. 66% процентов проголосовали «за», но никто не обратил на это внимание, потому что существует страх. Люди боятся рассматривать этот вопрос».

Другие уже давно смотрят на эту философию иначе, чем официальная позиция клуба. Айтор Ларрасабаль – бывший левый защитник «Атлетика», сыгравший 445 матчей за команду в 1990-2004 годах и возглавлявший академию в 2013-2015 годах. По его словам, однажды он предложил подписать венесуэльского нападающего Фернандо Аристегьету, который имеет баскские корни через своих бабушку и дедушку, но директора сказали ему, что это не соответствует философии.

«Мы должны четко понимать все нюансы», – говорит Ларрасабаль. «Для меня он (Аристегьета) вполне мог бы вписаться в философию. Игрок с баскскими родителями, где бы он ни жил, может выступать за «Атлетик». С такими корнями они останутся басками на всю жизнь».

Хавьер Итурриага выступал за «Атлетик» в 2006-2007 годах, родился и вырос в Мехико из-за работы отца, а в 15 лет вернулся в родную Страну Басков. Он хотел бы, чтобы «Атлетик» создавал академии в странах с большой общиной басков, таких как Мексика, где они могли бы передавать ценности клуба молодым людям.

«Мне нравится думать о романтике ценностей, которые есть у нас, басков, и распространять их по всему миру – вот что мне больше всего нравится в этой философии», – говорит Итурриага. Это не значит, что должен быть кто-то с волшебной палочкой, кто скажет: «Этот человек – баск, а этот – нет». Это сложнее».



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Официальный ответ «Атлетика» тем, кто поднял этот вопрос на генеральной ассамблее, был однозначным. Президент Йон Уриарте заявил на пресс-конференции, что ни один из трех кандидатов, баллотировавшихся на пост в прошлом году, не выступал за изменение философии, и что болельщики, которые хотят начать дебаты, могут сделать это через соответствующие механизмы. Люди из клуба не считают, что желание перемен широко распространено среди болельщиков «Атлетика».

Это мнение разделяют некоторые болельщики, с которыми пообщался The Athletic, хотя они признали, что эта тема регулярно обсуждается. Альваро де ла Фуэнте считает, что изложение философии в письменном виде может навредить команде в долгосрочной перспективе.

«Если ситуация будет развиваться и появится много детей, приехавших из других мест, но обученных и начавших играть в Лесаме, когда они не являются басками, мы можем их не принять», – говорит он. «Вот тогда вы начинаете причинять вредить себе, потому что никогда не знаешь, как будет развиваться общество».

Вряд ли «Атлетик» в ближайшее время снова выиграет Ла Лигу – в 21-м веке только «Валенсии» и «Атлетико» Мадрид удалось прервать гегемонию «Барселоны» и «Реала». Перестроенный стадион «Сан-Мамес» является одним из лучших в Испании, а «Атлетик» только что продлил контракт Нико Уильямса до 2027 года. В ноябре футбольная обсерватория CIES опубликовала отчет, согласно которому ни одна команда из пяти крупнейших европейских лиг в этом сезоне не предоставила больше минут своим воспитанникам.

«Философия дает вам больше», – говорит Субисаррета. «Когда вы отличаетесь от других на рынке, где все делают то же самое, ваша футболка, безусловно, стоит больше денег, ваши трансляции стоят больше денег, ваши болельщики вкладывают больше средств в этот товар, потому что вы уникальны».

Несмотря на это, некоторые болельщики считают, что философия «Атлетика» в ее нынешнем виде ограничивает клуб. Вопрос в том, сколько из них готовы обсуждать то, что является столь важной частью идентичности клуба.

«Можно подумать, что, если мы ничего не будем делать всерьез и просто позволим времени пройти мимо, возможно, будет больше случаев, подобных братьям Уильямс (Иньяки и Нико, два лучших игрока «Атлетика», родившиеся на севере Испании у ганских родителей)», – говорит Гаиска Ача, болельщик мексиканского происхождения и основатель клуба Mr Pentland.

«В мире много миграции, люди приезжают из Африки, Южной Америки и других мест, но каковы шансы, что через пять или десять лет вы получите таких хороших игроков, как братья Уильямс? Я бы не стал ставить на эту стратегию».

Томас Хилль Лопес-Манкеро, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух