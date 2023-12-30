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ATP
30 декабря 2023, 13:30 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:31
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0

Известно, на каких турнирах Сачко и Марченко начнут сезон

Виталий сыграет в Гонконге, Марченко – в Новой Каледонии

30 декабря 2023, 13:30 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:31
50
0
Известно, на каких турнирах Сачко и Марченко начнут сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Стало известно, на каких турнирах начнут новый сезон лучшие украинские теннисисты Виталий Сачко (№169 ATP) и Илья Марченко (№220 ATP).

Сачко выступит в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге. Его первым соперником будет Жомбор Пирош из Венгрии (№127 ATP).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марченко сыграет на челленджере в Нумеа (Новая Каледония). На старте соревнований Илья сыграет с известным французским теннисистом Ришаром Гаске (№76 ATP).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Виталий Сачко Илья Марченко
Источник Sport.ua
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