ATP30 декабря 2023, 13:30 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:31
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Известно, на каких турнирах Сачко и Марченко начнут сезон
Виталий сыграет в Гонконге, Марченко – в Новой Каледонии
30 декабря 2023, 13:30 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:31
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Стало известно, на каких турнирах начнут новый сезон лучшие украинские теннисисты Виталий Сачко (№169 ATP) и Илья Марченко (№220 ATP).
Сачко выступит в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге. Его первым соперником будет Жомбор Пирош из Венгрии (№127 ATP).
Марченко сыграет на челленджере в Нумеа (Новая Каледония). На старте соревнований Илья сыграет с известным французским теннисистом Ришаром Гаске (№76 ATP).
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