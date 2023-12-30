Известно, на каких турнирах Сачко и Марченко начнут сезон

Стало известно, на каких турнирах начнут новый сезон лучшие украинские теннисисты Виталий Сачко (№169 ATP) и Илья Марченко (№220 ATP).

Сачко выступит в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге. Его первым соперником будет Жомбор Пирош из Венгрии (№127 ATP).

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Марченко сыграет на челленджере в Нумеа (Новая Каледония). На старте соревнований Илья сыграет с известным французским теннисистом Ришаром Гаске (№76 ATP).

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