Не Клопп и не Анчелотти. Назван лучший тренер текущего сезона-2023/2024

Издание Goal презентовало рейтинг лучших тренерских работ на текущий момент в сезоне-2023/2024.

Сообщается, что в расчет брался не общий уровень наставников, а качество их работы с учетом условий.

Топ-15 лучших тренерских работ сезона-2023/2024 (версия Goal)