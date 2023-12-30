Германия30 декабря 2023, 12:41 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:50
354
0
Не Клопп и не Анчелотти. Назван лучший тренер текущего сезона-2023/2024
Издание Goal отметило испанца Хаби Алонсо
30 декабря 2023, 12:41 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:50
354
0
Издание Goal презентовало рейтинг лучших тренерских работ на текущий момент в сезоне-2023/2024.
Сообщается, что в расчет брался не общий уровень наставников, а качество их работы с учетом условий.
Топ-15 лучших тренерских работ сезона-2023/2024 (версия Goal)
- Хаби Алонсо, «Байер»
- Унаи Эмери, «Астон Вилла»
- Мичел Санчес, «Жирона»
- Тиаго Мотта, «Болонья»
- Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм»
- Симоне Индзаги, «Интер»
- Себастьян Хенесс, «Штутгарт»
- Юрген Клопп, «Ливерпуль»
- Франческо Фарьоли, «Ницца»
- Микель Артета, «Арсенал»
- Карло Анчелотти, «Реал»
- Петер Бос, ПСВ
- Диего Симеоне, «Атлетико»
- Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад»
- Жузеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 29 декабря 2023, 15:48 0
У команды 9 очков
Футбол | 29 декабря 2023, 12:35 3
Инцидент произошел, когда Грилиш уехал в Ливерпуль на выездной матч с «Эвертоном»
Футбол | 30.12.2023, 09:06
Футбол | 29.12.2023, 22:30
Футбол | 30.12.2023, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2023, 14:08
28.12.2023, 08:45 3
29.12.2023, 00:13 36
28.12.2023, 20:32 1
29.12.2023, 07:20 17
29.12.2023, 19:01 9
28.12.2023, 16:16 8