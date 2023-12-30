Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Клопп и не Анчелотти. Назван лучший тренер текущего сезона-2023/2024
Германия
30 декабря 2023, 12:41 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:50
354
0

Не Клопп и не Анчелотти. Назван лучший тренер текущего сезона-2023/2024

Издание Goal отметило испанца Хаби Алонсо

30 декабря 2023, 12:41 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:50
354
0
Не Клопп и не Анчелотти. Назван лучший тренер текущего сезона-2023/2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Издание Goal презентовало рейтинг лучших тренерских работ на текущий момент в сезоне-2023/2024.

Сообщается, что в расчет брался не общий уровень наставников, а качество их работы с учетом условий.

Топ-15 лучших тренерских работ сезона-2023/2024 (версия Goal)

  1. Хаби Алонсо, «Байер»
  2. Унаи Эмери, «Астон Вилла»
  3. Мичел Санчес, «Жирона»
  4. Тиаго Мотта, «Болонья»
  5. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм»
  6. Симоне Индзаги, «Интер»
  7. Себастьян Хенесс, «Штутгарт»
  8. Юрген Клопп, «Ливерпуль»
  9. Франческо Фарьоли, «Ницца»
  10. Микель Артета, «Арсенал»
  11. Карло Анчелотти, «Реал»
  12. Петер Бос, ПСВ
  13. Диего Симеоне, «Атлетико»
  14. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад»
  15. Жузеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
По теме:
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Симоне ИНДЗАГИ: «Дженоа заслужил очко в матче с Интером»
Не Лунин? Источник назвал стартового кипера Реала на вторую половину сезона
Хаби Алонсо Жузеп Гвардиола Карло Анчелотти Унаи Эмери Тиаго Мотта Симоне Индзаги Микель Артета
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Хоккей | 29 декабря 2023, 15:48 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч

У команды 9 очков

Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Футбол | 29 декабря 2023, 12:35 3
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии

Инцидент произошел, когда Грилиш уехал в Ливерпуль на выездной матч с «Эвертоном»

Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Футбол | 30.12.2023, 09:06
Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Футбол | 29.12.2023, 22:30
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Футбол | 30.12.2023, 07:00
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 3
Бокс
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
29.12.2023, 00:13 36
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
28.12.2023, 20:32 1
Хоккей
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 9
Футбол
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
28.12.2023, 16:16 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем