WTA30 декабря 2023, 13:12 |
185
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Завацкая и Снигур узнали первых соперниц в квалификации турнира в Канберре
Катарина и Дарья попали в число сеяных в отборе
30 декабря 2023, 13:12 |
185
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Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№172 WTA) и Дарья Снигур (№134 WTA) выступят на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
В первом раунде квалификации вторая сеяная Снигур сыграет против австралийки Тины Надин Смит.
Завацкая начнет борьбу в отборе поединком против Полины Кудерметовой (№182 WTA).
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Здається тут треба було починати і Юлі.
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