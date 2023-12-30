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  4. Завацкая и Снигур узнали первых соперниц в квалификации турнира в Канберре
WTA
30 декабря 2023, 13:12 |
185
1

Завацкая и Снигур узнали первых соперниц в квалификации турнира в Канберре

Катарина и Дарья попали в число сеяных в отборе

30 декабря 2023, 13:12 |
185
1
Завацкая и Снигур узнали первых соперниц в квалификации турнира в Канберре
Transylvania Open. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№172 WTA) и Дарья Снигур (№134 WTA) выступят на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде квалификации вторая сеяная Снигур сыграет против австралийки Тины Надин Смит.

Завацкая начнет борьбу в отборе поединком против Полины Кудерметовой (№182 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Здається тут треба було починати і Юлі.
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