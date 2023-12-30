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30 декабря 2023, 11:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:59
435
0

Украинец получил вольную в армянском клубе Урарту

Новый клуб будет искать себе Иван Зотько

30 декабря 2023, 11:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:59
435
0
Украинец получил вольную в армянском клубе Урарту
ФК Урарту. Иван Зотько

Армянский клуб «Урарту» уведомил о расторжении контракта с защитником Иваном Зотько.

Сообщается, что договор прекратил свое действие по обоюдному согласию сторон.

Зотько выступал за «Урарту» с февраля 2023 года, перейдя на правах свободного агента из «Кривбасса». Всего Иван сыграл за команду в 22 матчах, забил 3 гола.

«Урарту» занимает в таблице чемпионата Армении 4-е место, имея 34 очка.

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Урарту Иван Зотько
Источник Instagram
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