Другие новости30 декабря 2023, 11:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:59
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Украинец получил вольную в армянском клубе Урарту
Новый клуб будет искать себе Иван Зотько
30 декабря 2023, 11:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:59
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Армянский клуб «Урарту» уведомил о расторжении контракта с защитником Иваном Зотько.
Сообщается, что договор прекратил свое действие по обоюдному согласию сторон.
Зотько выступал за «Урарту» с февраля 2023 года, перейдя на правах свободного агента из «Кривбасса». Всего Иван сыграл за команду в 22 матчах, забил 3 гола.
«Урарту» занимает в таблице чемпионата Армении 4-е место, имея 34 очка.
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