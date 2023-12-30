Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Экс-игрок донецкого «Металлурга» и дальше будет играть в Милане
Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян продлил соглашение с клубом.
Итальянский инсайдер Никола Скира утверждает, что армянский футболист подписал договор, который рассчитан до лета 2025 года.
Сообщается, что заработная плата 34-летнего Мхитаряна по новому соглашению будет составлять 4 млн евро в год. Есть сведения, что Мхитарян ради «Интера» тклонил предложение от неизвестного клуба из Саудовской Аравии.
Генрих Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года.
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