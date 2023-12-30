Товарищеские матчи
Другие новости30 декабря 2023, 04:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:29
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Товарищеские матчи. Китай проиграл Оману
Футболисты «Поднебесной» дома уступили сопернику
30 декабря 2023, 04:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:29
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Состоялся товарищеский матч между сборными Китая и Омана. Достаточно неожиданно в нем победу одержали гости, забившие два гола, не пропустив ни одного.
На 49 минуте открыл счет аль-Алави, а на 65-й аль-Гассане его удвоил.
Следует отметить, что в рейтинге ФИФА именно Оман сейчас находится немного выше, находясь на 75 месте. Китай находится на 79 строчке рейтинга.
Товарищеский матч.
Китай – Оман – 0:2
Голы: аль-Алави, 49, аль-Гассани, 65.
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