Товарищеские матчи. Китай проиграл Оману

Состоялся товарищеский матч между сборными Китая и Омана. Достаточно неожиданно в нем победу одержали гости, забившие два гола, не пропустив ни одного.

На 49 минуте открыл счет аль-Алави, а на 65-й аль-Гассане его удвоил.

Следует отметить, что в рейтинге ФИФА именно Оман сейчас находится немного выше, находясь на 75 месте. Китай находится на 79 строчке рейтинга.

Товарищеский матч.

Китай – Оман – 0:2

Голы: аль-Алави, 49, аль-Гассани, 65.