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Товарищеские матчи
Китай
29.12.2023 17:15 – FT 0 : 2
Оман
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30 декабря 2023, 04:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:29
72
0

Товарищеские матчи. Китай проиграл Оману

Футболисты «Поднебесной» дома уступили сопернику

30 декабря 2023, 04:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:29
72
0
Товарищеские матчи. Китай проиграл Оману
ASEAN

Состоялся товарищеский матч между сборными Китая и Омана. Достаточно неожиданно в нем победу одержали гости, забившие два гола, не пропустив ни одного.

На 49 минуте открыл счет аль-Алави, а на 65-й аль-Гассане его удвоил.

Следует отметить, что в рейтинге ФИФА именно Оман сейчас находится немного выше, находясь на 75 месте. Китай находится на 79 строчке рейтинга.

Товарищеский матч.

Китай – Оман – 0:2

Голы: аль-Алави, 49, аль-Гассани, 65.

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Источник Sport.ua
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