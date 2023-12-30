Саудовская Аравия. Аль-Хиляль идет без поражений, Митрович снова забил
Состоялись 5 матчей саудовской Про-лиги
Состоялись 5 матчей чемпионата Саудовской Аравии. В 19 матчах до сих пор не знает поражений «Аль-Хиляль», который имеет в своем активе 17 побед и 2 ничьи. Команда уверенно справляется и без травмированного бразильца Неймара, лидируя в чемпионате, а форвард Александр Митрович забил 16 голов и продолжает гонку за Криштиану Роналду, у которого 19 точных ударов.
Кроме того, стоит отметить победу «Аль-Раеда», который тренирует Игорь Йовичевич, команда в результативном матче одолела «Абху».
Чемпионат Саудовской Аравии. 19 тур
Аль-Иттифак – Аль-Хазм – 1:1
Голы: Демарай Грей, 70 – Тозе, 90, пен
Аль-Рияд – Дамак – 1:0
Гол: Андре Грей, 51
Аль-Раед – Абха – 4:3
Голы: Аль-Субае, 21, Фузаир, 46, Эль-Беркауи, 50, Умар Гонсалес, 90 - Аль-Али, 17, 45, Ногейра, 67
Аль-Фейха – аль-Хиляль – 0:2
Голы: аль-Булаихи, 86, Митрович, 90, пен
Аль-Ахли Джидда – Аль-Халидж – 1:0
Гол: Фрэнк Кессье, 90, пен
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