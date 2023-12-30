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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
29.12.2023 20:00 – FT 1 : 0
Аль-Халидж
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Саудовская Аравия
30 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:45
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0

Саудовская Аравия. Аль-Хиляль идет без поражений, Митрович снова забил

Состоялись 5 матчей саудовской Про-лиги

30 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:45
45
0
Саудовская Аравия. Аль-Хиляль идет без поражений, Митрович снова забил
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись 5 матчей чемпионата Саудовской Аравии. В 19 матчах до сих пор не знает поражений «Аль-Хиляль», который имеет в своем активе 17 побед и 2 ничьи. Команда уверенно справляется и без травмированного бразильца Неймара, лидируя в чемпионате, а форвард Александр Митрович забил 16 голов и продолжает гонку за Криштиану Роналду, у которого 19 точных ударов.

Кроме того, стоит отметить победу «Аль-Раеда», который тренирует Игорь Йовичевич, команда в результативном матче одолела «Абху».

Чемпионат Саудовской Аравии. 19 тур

Аль-Иттифак – Аль-Хазм – 1:1

Голы: Демарай Грей, 70 – Тозе, 90, пен

Аль-Рияд – Дамак – 1:0

Гол: Андре Грей, 51

Аль-Раед – Абха – 4:3

Голы: Аль-Субае, 21, Фузаир, 46, Эль-Беркауи, 50, Умар Гонсалес, 90 - Аль-Али, 17, 45, Ногейра, 67

Аль-Фейха – аль-Хиляль – 0:2

Голы: аль-Булаихи, 86, Митрович, 90, пен

Аль-Ахли Джидда – Аль-Халидж – 1:0

Гол: Фрэнк Кессье, 90, пен

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Аль-Иттифак Аль-Хазем Аль-Рияд Дамак Аль-Раед Абха Аль-Фейха Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Аль-Халидж чемпионат Саудовской Аравии по футболу Александар Митрович Игор Йовичевич
Источник Sport.ua
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