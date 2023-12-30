Другие новости30 декабря 2023, 00:39 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Важные события во всех видах спорта
30 декабря 2023, 00:39 |
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В субботу, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Лутон Таун – Челси
17:00 Астон Вилла – Бернли
17:00 Вулверхэмптон – Эвертон
17:00 Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед
19:30 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
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