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30 декабря 2023, 00:39 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

Важные события во всех видах спорта

30 декабря 2023, 00:39 |
33
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Лутон Таун – Челси

Favbet 5.96 – 4.63 – 1.58

17:00 Астон Вилла – Бернли

Favbet 1.43 – 5.24 – 8.00

17:00 Вулверхэмптон – Эвертон

Favbet 2.70 – 3.50 – 2.79

17:00 Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

Favbet 1.09 – 14.30 – 35.00

19:30 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Favbet 3.31 – 3.80 – 2.22

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Источник Sport.ua
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