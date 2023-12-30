ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

В субботу, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Лутон Таун – Челси

5.96 – 4.63 – 1.58

17:00 Астон Вилла – Бернли

1.43 – 5.24 – 8.00

17:00 Вулверхэмптон – Эвертон

2.70 – 3.50 – 2.79

17:00 Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

1.09 – 14.30 – 35.00

19:30 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

3.31 – 3.80 – 2.22