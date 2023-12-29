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  4. Не только Судаков. Ювентус открыл переговоры о трансфере хавбека Ман Сити
Англия
29 декабря 2023, 20:08 |
158
0

Не только Судаков. Ювентус открыл переговоры о трансфере хавбека Ман Сити

Калвин Филлипс является одной из целей туринцев

29 декабря 2023, 20:08 |
158
0
Не только Судаков. Ювентус открыл переговоры о трансфере хавбека Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» открыл переговоры с «Манчестер Сити» о январском переходе полузащитника Калвина Филлипса.

Туринский клуб хочет арендовать игрока, тогда как англичане нацелены включить в договор пункт об обязательном выкупе. Сам футболист открыт к переговорам.

Филлипс после перехода в манчестерскую команду летом 2022 года за 42 миллиона фунтов не может закрепиться в команде. Тренер Хосеп Гвардиола открыто заявлял, что не может найти игроку место на поле.

В нынешнем сезоне АПЛ Калвин провел 4 матча.

В январе «Ювентус» нацелен на украинского хавбека Георгия Судакова.

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Калвин Филлипс Ювентус Манчестер Сити Георгий Судаков трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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