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  4. Кого будут продавать? Челси нужно заработать перед покупкой форварда
Англия
29 декабря 2023, 18:53 |
906
3

Кого будут продавать? Челси нужно заработать перед покупкой форварда

Кто из партнеров Мудрика покинет команду?

29 декабря 2023, 18:53 |
906
3
Кого будут продавать? Челси нужно заработать перед покупкой форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, перед руководством «Челси» поставлена задача договориться о продаже ряда игроков в январе, чтобы подписать форварда.

Тренер Маурисио Почеттино настаивает на трансфере нападающего, но из-за больших расходов минувшим летом клубу нужно избавиться от нескольких футболистов, и речь идет о продаже, а не аренде.

Идеальным для «Челси» вариантом называют форварда «Наполи» Виктора Осимхена, однако его переход обойдется ориентировочно в 130 миллионов евро. Но у менеджмента есть еще 2-3 кандидата.

Почеттино ранее заявлял, что одна из главных проблем команды – небольшое количество голов.

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Челси Маурисио Почеттино трансферы трансферы АПЛ Михаил Мудрик
Источник The Athletic
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Евгений Кожушко
Там нег.рів дерев'янних купа, можна всіх одразу продать.
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+1
Gargantua
эти придурки продадут Галлахера
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0
Алекс 122
мудрика никто за 5 не купит 
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-1
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