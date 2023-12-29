Кого будут продавать? Челси нужно заработать перед покупкой форварда

По информации британских СМИ, перед руководством «Челси» поставлена задача договориться о продаже ряда игроков в январе, чтобы подписать форварда.

Тренер Маурисио Почеттино настаивает на трансфере нападающего, но из-за больших расходов минувшим летом клубу нужно избавиться от нескольких футболистов, и речь идет о продаже, а не аренде.

Идеальным для «Челси» вариантом называют форварда «Наполи» Виктора Осимхена, однако его переход обойдется ориентировочно в 130 миллионов евро. Но у менеджмента есть еще 2-3 кандидата.

Почеттино ранее заявлял, что одна из главных проблем команды – небольшое количество голов.