Одноклубник Забарного попал в больницу с редким заболеванием

Полузащитник английского «Борнмута» Хамед Траоре попал в больницу на несколько недель с малярией.

Примечательно, что в Британии полностью отсутствует данное заболевание, поэтому врачи практически уверенны в том, что одноклубник украинца Ильи Забарного привез болезнь из Кот-д’Ивуара, когда ездил гостить на родину.

Добавим, что Траоре перешел в «Борнмут» из итальянского «Сассуоло» летом 2023 года за 26 миллионов евро. В нынешнем сезоне провел за «вишен» во всех турнирах 6 матчей (181 минута игрового времени) и забил 1 мяч.