Одноклубник Забарного попал в больницу с редким заболеванием
Хамед Траоре привез малярию в Англию из родного Кот-д'Ивуара
Полузащитник английского «Борнмута» Хамед Траоре попал в больницу на несколько недель с малярией.
Примечательно, что в Британии полностью отсутствует данное заболевание, поэтому врачи практически уверенны в том, что одноклубник украинца Ильи Забарного привез болезнь из Кот-д’Ивуара, когда ездил гостить на родину.
Добавим, что Траоре перешел в «Борнмут» из итальянского «Сассуоло» летом 2023 года за 26 миллионов евро. В нынешнем сезоне провел за «вишен» во всех турнирах 6 матчей (181 минута игрового времени) и забил 1 мяч.
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