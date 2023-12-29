Украина. Премьер лига29 декабря 2023, 17:30 |
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Источник: защитник Днепра-1 покинет команду, уезжать из Украины не хочет
Василий Кравец близок к уходу из команды
29 декабря 2023, 17:30 |
2307
4
Защитник «Днепра-1» Василий Кравец близок к уходу из команды. Сообщается, что стороны прервали сотрудничество по согласию сторон. Договор 26-летнего игрока завершался только летом 2026 года.
По информации СМИ, Кравец сейчас не хочет уезжать из Украины и надеется найти новую команду в УПЛ, несмотря на предложения из Испании и Бельгии.
В нынешнем сезоне Василий провел 19 матчей, а команда в чемпионате Украины занимает второе место.
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Бесплатно может и дырявка опзжшная подписать ,ну атбшники перехватят
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