Источник: защитник Днепра-1 покинет команду, уезжать из Украины не хочет

Защитник «Днепра-1» Василий Кравец близок к уходу из команды. Сообщается, что стороны прервали сотрудничество по согласию сторон. Договор 26-летнего игрока завершался только летом 2026 года.

По информации СМИ, Кравец сейчас не хочет уезжать из Украины и надеется найти новую команду в УПЛ, несмотря на предложения из Испании и Бельгии.

В нынешнем сезоне Василий провел 19 матчей, а команда в чемпионате Украины занимает второе место.