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  4. Источник: защитник Днепра-1 покинет команду, уезжать из Украины не хочет
Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 17:30 |
2307
4

Источник: защитник Днепра-1 покинет команду, уезжать из Украины не хочет

Василий Кравец близок к уходу из команды

29 декабря 2023, 17:30 |
2307
4
Источник: защитник Днепра-1 покинет команду, уезжать из Украины не хочет
ФК Днепр-1. Василий Кравец

Защитник «Днепра-1» Василий Кравец близок к уходу из команды. Сообщается, что стороны прервали сотрудничество по согласию сторон. Договор 26-летнего игрока завершался только летом 2026 года.

По информации СМИ, Кравец сейчас не хочет уезжать из Украины и надеется найти новую команду в УПЛ, несмотря на предложения из Испании и Бельгии.

В нынешнем сезоне Василий провел 19 матчей, а команда в чемпионате Украины занимает второе место.

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Днепр-1 Василий Кравец трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
Карпаты подберут
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0
Лига конференций без динамо
Бесплатно может и дырявка опзжшная подписать ,ну атбшники перехватят 
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-1
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