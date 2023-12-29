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29 декабря 2023, 17:20 |
439
4

Трубин и Бойко – в топ-10 вратарей Европы по количеству сэйвов

У украинских голкиперов высокий процент надежности

29 декабря 2023, 17:20 |
439
4
Трубин и Бойко – в топ-10 вратарей Европы по количеству сэйвов
Коллаж Sport.ua

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг вратарей из элитных дивизионов европейских стран с самым высоким процентом совершенных сэйвов.

В расчет брались только голкиперы, проведшие на поле не менее 720 минут игрового времени. В итоге на третьем месте оказался голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин с показателем в 85%, а на девятой строчке расположился вратарь «Полесья» Денис Бойко (84%).

Добавим, что Трубин провел в нынешнем сезоне за «Бенфику» 19 матчей (7 из них «сухие») во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей. Что касается Бойко, то у него 18 матчей (8 «сухих») во всех турнирах и 11 пропущенных мячей.

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Полесье Житомир Денис Бойко Бенфика Анатолий Трубин CIES сэйвы
Источник Instagram
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Виктор Войцеховский
Сплошь топ чемпы и гранды. 
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