Трубин и Бойко – в топ-10 вратарей Европы по количеству сэйвов

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг вратарей из элитных дивизионов европейских стран с самым высоким процентом совершенных сэйвов.

В расчет брались только голкиперы, проведшие на поле не менее 720 минут игрового времени. В итоге на третьем месте оказался голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин с показателем в 85%, а на девятой строчке расположился вратарь «Полесья» Денис Бойко (84%).

Добавим, что Трубин провел в нынешнем сезоне за «Бенфику» 19 матчей (7 из них «сухие») во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей. Что касается Бойко, то у него 18 матчей (8 «сухих») во всех турнирах и 11 пропущенных мячей.