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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным вратарем
Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 17:11 |
1701
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным вратарем

Алексей Шевченко покинул команду

29 декабря 2023, 17:11 |
1701
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным вратарем
ФК Черноморец. Алексей Шевченко

«Черноморец» на официальном сайте сообщил о том, что команду покинул опытный вратарь Алексей Шевченко.

31-летний страж ворот не был основным в команде в нынешнем сезоне. Шевченко провел 5 матчей и пропустил 8 голов. Одесская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 8-й позиции.

Шевченко до перехода в «Черноморец» минувшем летом долгое время был резервным вратарем «Шахтера».

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Черноморец Одесса Алексей Шевченко Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Черноморец
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