Украина. Премьер лига29 декабря 2023, 17:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным вратарем
Алексей Шевченко покинул команду
29 декабря 2023, 17:11 |
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«Черноморец» на официальном сайте сообщил о том, что команду покинул опытный вратарь Алексей Шевченко.
31-летний страж ворот не был основным в команде в нынешнем сезоне. Шевченко провел 5 матчей и пропустил 8 голов. Одесская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 8-й позиции.
Шевченко до перехода в «Черноморец» минувшем летом долгое время был резервным вратарем «Шахтера».
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