ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным вратарем

«Черноморец» на официальном сайте сообщил о том, что команду покинул опытный вратарь Алексей Шевченко.

31-летний страж ворот не был основным в команде в нынешнем сезоне. Шевченко провел 5 матчей и пропустил 8 голов. Одесская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 8-й позиции.

Шевченко до перехода в «Черноморец» минувшем летом долгое время был резервным вратарем «Шахтера».