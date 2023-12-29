Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. ФОТО. Клубы УПЛ эмоционально осудили ракетную атаку на украинские города
Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 16:38 |
524
0

ФОТО. Клубы УПЛ эмоционально осудили ракетную атаку на украинские города

«Днепр-1», «Кривбасс» и «Шахтер» призывают мировое сообщество обратить внимание на зверства россиян

29 декабря 2023, 16:38 |
524
0
ФОТО. Клубы УПЛ эмоционально осудили ракетную атаку на украинские города

Клубы украинской Премьер-лиги отреагировали на массированный ракетный обстрел нашей страны, в результате которого утром 29 декабря погибло 19 людей и более 100 получили ранения различной сложности.

В частности, «Кривбасс», «Шахтер» и «Днепр-1» в своих соцсетях разместили эмоциональные посты, в которых призвали мировое сообщество обратить внимание и осудить зверства россиян.

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российско-украинская война Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк
Источник Instagram
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