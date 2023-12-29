ФОТО. Клубы УПЛ эмоционально осудили ракетную атаку на украинские города

Клубы украинской Премьер-лиги отреагировали на массированный ракетный обстрел нашей страны, в результате которого утром 29 декабря погибло 19 людей и более 100 получили ранения различной сложности.

В частности, «Кривбасс», «Шахтер» и «Днепр-1» в своих соцсетях разместили эмоциональные посты, в которых призвали мировое сообщество обратить внимание и осудить зверства россиян.