Украина. Премьер лига29 декабря 2023, 16:38 |
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ФОТО. Клубы УПЛ эмоционально осудили ракетную атаку на украинские города
«Днепр-1», «Кривбасс» и «Шахтер» призывают мировое сообщество обратить внимание на зверства россиян
29 декабря 2023, 16:38 |
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Клубы украинской Премьер-лиги отреагировали на массированный ракетный обстрел нашей страны, в результате которого утром 29 декабря погибло 19 людей и более 100 получили ранения различной сложности.
В частности, «Кривбасс», «Шахтер» и «Днепр-1» в своих соцсетях разместили эмоциональные посты, в которых призвали мировое сообщество обратить внимание и осудить зверства россиян.
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