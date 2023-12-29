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  4. Ворскле предлагают еще несколько тренеров-иностранцев
Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 15:14 |
286
0

Ворскле предлагают еще несколько тренеров-иностранцев

Но команду к возобновлению сезона будет готовить украинский специалист

29 декабря 2023, 15:14 |
286
0
Ворскле предлагают еще несколько тренеров-иностранцев
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Как стало известно Sport.ua, после того, как «Ворсклу» покинул наставник Виктор Скрипник, представители тренеров-иностранцев продолжают предлагать услуги своих клиентов клубному руководству полтавчан.

По информации нашего источника, кроме балканских специалистов, поступили предложения не только о возможной работе в Полтаве белоруса Александра Хацкевича, а также польского и португальского специалистов с опытом работы в элитных лигах этих стран.

Но пока планы подготовки к весенней части сезона в «Ворскле» готовит тренер вратарей Сергей Долганский. Все идет к тому, что именно он будет тренировать команду по возвращении из отпуска. А одним из помощников Долганского может стать Павел Ребенок – известный в прошлом футболист, которому уже приходилось работать в тренерском штабе «Ворсклы».

Пока что «Ворскла» занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

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Ворскла Полтава Сергей Долганский Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Александр Хацкевич Павел Ребенок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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