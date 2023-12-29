Ворскла выбрала лучшего игрока в 2023 году

По итогам голосования среди болельщиков, проведенного в социальных сетях полтавской «Ворсклы», лучшим игроком команды в 2023 году признан нападающий Руслан Степанюк.

Как сообщает пресс-служба полтавского клуба, по общему количеству набранных голосов Степанюк опередил игроков средней линии – Александра Скляра, Ивана Нестеренко и Ибрахима Кане.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард провел за полтавчан 21 матч во всех турнирах, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Что касается «Ворсклы», то полтавчане занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка после 17-ти туров.