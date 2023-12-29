Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла выбрала лучшего игрока в 2023 году
Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 13:26 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:32
179
0

Ворскла выбрала лучшего игрока в 2023 году

По итогам голосования среди болельщиков победителем стал Руслан Степанюк

29 декабря 2023, 13:26 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:32
179
0
Ворскла выбрала лучшего игрока в 2023 году
ФК Ворскла. Руслан Степанюк

По итогам голосования среди болельщиков, проведенного в социальных сетях полтавской «Ворсклы», лучшим игроком команды в 2023 году признан нападающий Руслан Степанюк.

Как сообщает пресс-служба полтавского клуба, по общему количеству набранных голосов Степанюк опередил игроков средней линии – Александра Скляра, Ивана Нестеренко и Ибрахима Кане.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард провел за полтавчан 21 матч во всех турнирах, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Что касается «Ворсклы», то полтавчане занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка после 17-ти туров.

По теме:
Рух сыграет со словенскими, австрийскими и боснийскими командами
ЛНЗ разорвал контракты с Селиным и еще одним игроком первой команды
Виктор СКРИПНИК: «Лично знаю Клоппа и Гвардиолу»
Руслан Степанюк Ворскла Полтава лучший игрок Александр Скляр Ибрахим Кане Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
Хоккей | 28 декабря 2023, 20:32 1
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб

Неудачный старт Швейцарии

Дженоа – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29 декабря 2023, 12:28 0
Дженоа – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву

Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Футбол | 29.12.2023, 00:13
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Футбол | 28.12.2023, 15:30
Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»
Футбол | 29.12.2023, 07:51
Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»
Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
27.12.2023, 16:05 6
Бокс
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
28.12.2023, 05:42
Футбол
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
28.12.2023, 20:24
Биатлон
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
27.12.2023, 21:54 44
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2023, 07:13
Хоккей
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
28.12.2023, 05:59
Футбол
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
28.12.2023, 04:15
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем