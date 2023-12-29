ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира возглавил команду во втором дивизионе Бельгии
Голландец Дирк Куйт находился без работы с ноября прошлого года
Вице-чемпион мира 2010 года и бронзовый призер ЧМ-2014 голландец Дирк Куйт возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии – «Беерсхот».
«Я счастлив, что согласовал условия с «Беерсхотом» – клубом со столь богатой историей бельгийского футбола. Это идеальный шаг в моей тренерской карьере. Я не могу дождаться своего дебюта, мне не терпится приступить к этому новому вызову с большой энергией и энтузиазмом. В качестве тренера я выбираю атакующий футбол высокой интенсивности. Я придерживался этой философии, будучи игроком, и хочу показывать это в качестве тренера», – приводит слова специалиста официальный клубный сайт.
Отметим, что «Беерсхот» станет вторым клубом для Куйта для самостоятельной работы. Летом 2022-го голландец возглавил на родине АДО «Ден Хаг», но спустя полгода, в конце ноября, был уволен, после чего оставался без работы.
Dirk Kuyt is de nieuwe hoofdcoach van Beerschot. ✍— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) December 28, 2023
De Nederlander tekent een contract tot het einde van het seizoen. "Ik kan niet wachten om met heel veel energie en zin te beginnen aan deze nieuwe uitdaging."#WeAre13 pic.twitter.com/sMS84oZF1G
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