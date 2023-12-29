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Бельгия
29 декабря 2023, 12:54 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:21
431
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира возглавил команду во втором дивизионе Бельгии

Голландец Дирк Куйт находился без работы с ноября прошлого года

29 декабря 2023, 12:54 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:21
431
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира возглавил команду во втором дивизионе Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дирк Куйт

Вице-чемпион мира 2010 года и бронзовый призер ЧМ-2014 голландец Дирк Куйт возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии – «Беерсхот».

«Я счастлив, что согласовал условия с «Беерсхотом» – клубом со столь богатой историей бельгийского футбола. Это идеальный шаг в моей тренерской карьере. Я не могу дождаться своего дебюта, мне не терпится приступить к этому новому вызову с большой энергией и энтузиазмом. В качестве тренера я выбираю атакующий футбол высокой интенсивности. Я придерживался этой философии, будучи игроком, и хочу показывать это в качестве тренера», – приводит слова специалиста официальный клубный сайт.

Отметим, что «Беерсхот» станет вторым клубом для Куйта для самостоятельной работы. Летом 2022-го голландец возглавил на родине АДО «Ден Хаг», но спустя полгода, в конце ноября, был уволен, после чего оставался без работы.

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Источник Sport.ua
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