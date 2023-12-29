Найдена мертвой в лесу экс-футболистка сборной Великобритании

В лесу найдено тело Джеммы Уайзман, которая является бронзовым призером женского чемпионата мира среди глухих в составе сборной Великобритании.

Тело спортсменки обнаружил представитель поисковой группы. У Уайзман осталась трехлетняя дочь.

Источник утверждает, что, согласно медицинскому заключению, 33-летняя Джемма умерла от удушья. Ожидается, что расследование для определения официальной причины смерти спортсменки завершится к лету 2024 года.