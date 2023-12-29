Англия29 декабря 2023, 12:26 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:37
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Найдена мертвой в лесу экс-футболистка сборной Великобритании
Трагически оборвалась жизнь Джеммы Уайзман
29 декабря 2023, 12:26 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:37
1037
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В лесу найдено тело Джеммы Уайзман, которая является бронзовым призером женского чемпионата мира среди глухих в составе сборной Великобритании.
Тело спортсменки обнаружил представитель поисковой группы. У Уайзман осталась трехлетняя дочь.
Источник утверждает, что, согласно медицинскому заключению, 33-летняя Джемма умерла от удушья. Ожидается, что расследование для определения официальной причины смерти спортсменки завершится к лету 2024 года.
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