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Англия
29 декабря 2023, 12:26 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:37
1037
0

Найдена мертвой в лесу экс-футболистка сборной Великобритании

Трагически оборвалась жизнь Джеммы Уайзман

29 декабря 2023, 12:26 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:37
1037
0
Найдена мертвой в лесу экс-футболистка сборной Великобритании
Facebook. Джемма Уайзман

В лесу найдено тело Джеммы Уайзман, которая является бронзовым призером женского чемпионата мира среди глухих в составе сборной Великобритании.

Тело спортсменки обнаружил представитель поисковой группы. У Уайзман осталась трехлетняя дочь.

Источник утверждает, что, согласно медицинскому заключению, 33-летняя Джемма умерла от удушья. Ожидается, что расследование для определения официальной причины смерти спортсменки завершится к лету 2024 года.

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трагедия смерть
Источник Daily Mail
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