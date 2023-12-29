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Англия
29 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:04
2277
1

Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии

Инцидент произошел, когда Грилиш уехал в Ливерпуль на выездной матч с «Эвертоном»

29 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:04
2277
1
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Родные полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша пережили не самые приятные моменты в то время, когда глава семейства играл на выезде против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ.

Как сообщает The Sun, родители, бабушка, две сестры, брат и невеста футболиста следили за матчем по телевизору, когда услышали шум и громкий лай собак. Родственники успели нажать тревожную кнопку и спустились в укрытие. Несмотря на то, что полиция быстро отреагировала на сигнал и даже направила к имению вертолет, изучавший ситуацию с воздуха, грабителям удалось проникнуть внутрь и вынести драгоценностей приблизительно на 1 миллион фунтов стерлингов.

По информации источника, самому футболисту сообщили об ограблении спустя пару минут после завершения поединка, в котором «горожане» победили – 3:1. Расследование на данный момент продолжается, полиция пока не нашла злоумышленников.

Добавим, что данное имение, расположенное в Чешире, Грилиш приобрел осенью 2022 года за 6 миллионов фунтов стерлингов. Там есть семь спален, бассейн, гостиная и тренажерный зал, а на территории – роскошный сад, рыболовное озеро, теннисный корт, площадка для гольфа и даже винный склад.

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Джек Грилиш Манчестер Сити Эвертон - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ограбление lifestyle
Источник The Sun
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Serhii P.
всі зірки футболу жмуть гроші на охорону, маючи багатомільйонні статки. Потрібно тримати цілодобову охорону, а не підключати "тривожну кнопку". А то періодично читаєш про пограбування того, чи іншого відомого футболіста.
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