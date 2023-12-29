Мбаппе признался, что для него важнее победы на чемпионате мира

Форвард клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал оценку своему благотворительному фонду Inspired by KM, деятельность которого направлена на помощь детям из неблагополучных семей.

«Это мой самый большой источник гордости, футбол и жизнь, вместе взятые, потому что это так много значит для меня. Больше, чем победа на чемпионате мира? Да, потому что он доставляет больше удовольствия и меняет гораздо больше вещей, чем Кубок мира. Чемпионат мира не так сильно изменил мою жизнь, но этот фонд изменил», – заявил Мбаппе.