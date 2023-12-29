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  4. Мбаппе признался, что для него важнее победы на чемпионате мира
Франция
29 декабря 2023, 11:49 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:01
393
0

Мбаппе признался, что для него важнее победы на чемпионате мира

Французский нападающий рассказал о благотворительности

29 декабря 2023, 11:49 | Обновлено 29 декабря 2023, 12:01
393
0
Мбаппе признался, что для него важнее победы на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал оценку своему благотворительному фонду Inspired by KM, деятельность которого направлена на помощь детям из неблагополучных семей.

«Это мой самый большой источник гордости, футбол и жизнь, вместе взятые, потому что это так много значит для меня. Больше, чем победа на чемпионате мира? Да, потому что он доставляет больше удовольствия и меняет гораздо больше вещей, чем Кубок мира. Чемпионат мира не так сильно изменил мою жизнь, но этот фонд изменил», – заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан во всех турнирах в 22 матчах, забил 21 гол и сделал два ассиста.

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Килиан Мбаппе
Источник Twitter
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