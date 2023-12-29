ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб расторг контракт с экс-хавбеком Динамо

Клуб турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» объявил об уходе из команды марокканского полузащитника Юнеса Беланда, известного в Украине по выступлениям за «Динамо».

Действие контракта 33-летнего футболиста было прекращено досрочно по взаимной договоренности сторон.

За «Адана Демирспор» Беланда выступал с лета 2021 года и провел 74 матча (19 голов, 12 ассистов) в рамках всех турниров.

В Суперлиге-2023/24 на счету Беланда 14 матчей и 3 забитых мяча.