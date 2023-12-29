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29 декабря 2023, 05:54 |
47
0

Бьелса номинирован на награду Южноамериканский тренер года

Тренера сборной Уругвая продолжают отмечать за старт квалификации ЧМ-2026

29 декабря 2023, 05:54 |
47
0
Бьелса номинирован на награду Южноамериканский тренер года
Twitter (Warriors of Uruguay). Марсело Бьелса

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса номинирован на награду Южноамериканский тренер года, сообщает Warriors of Uruguay.

Очередной номинацией отметили исторический старт «селесте» в квалификации чемпионата мира 2026, когда они впервые за много лет подряд обыграли своих исторических и принципиальных соперников – сборные Бразилии и Аргентины.

Напомним, что после шесть туров квалификации ЧМ-2026 сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками при четырех победах. От сборной Аргентины, которая занимает первое место, «селесте» отстают на два очка.

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сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса ЧМ-2026 по футболу
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