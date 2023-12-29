Бьелса номинирован на награду Южноамериканский тренер года
Тренера сборной Уругвая продолжают отмечать за старт квалификации ЧМ-2026
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса номинирован на награду Южноамериканский тренер года, сообщает Warriors of Uruguay.
Очередной номинацией отметили исторический старт «селесте» в квалификации чемпионата мира 2026, когда они впервые за много лет подряд обыграли своих исторических и принципиальных соперников – сборные Бразилии и Аргентины.
Напомним, что после шесть туров квалификации ЧМ-2026 сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками при четырех победах. От сборной Аргентины, которая занимает первое место, «селесте» отстают на два очка.
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