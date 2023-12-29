Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса номинирован на награду Южноамериканский тренер года, сообщает Warriors of Uruguay.

Очередной номинацией отметили исторический старт «селесте» в квалификации чемпионата мира 2026, когда они впервые за много лет подряд обыграли своих исторических и принципиальных соперников – сборные Бразилии и Аргентины.

Напомним, что после шесть туров квалификации ЧМ-2026 сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками при четырех победах. От сборной Аргентины, которая занимает первое место, «селесте» отстают на два очка.