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29 декабря 2023, 04:07 |
24
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря

Важные события во всех видах спорта

29 декабря 2023, 04:07 |
24
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Наполи – Монца

Favbet 1.68 – 4.22 – 5.50

19:30 Фиорентина – Торино

Favbet 2.23 – 3.44 – 3.62

20:45 Бенфика – Фамаликан

Favbet 1.25 – 6.10 – 11.50

21:45 Дженоа – Интер

Favbet 5.80 – 3.95 – 1.70

21:45 Лацио – Фрозиноне

Favbet 1.74 – 3.96 – 5.34

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Источник Sport.ua
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