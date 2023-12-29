ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Наполи – Монца

1.68 – 4.22 – 5.50

19:30 Фиорентина – Торино

2.23 – 3.44 – 3.62

20:45 Бенфика – Фамаликан

1.25 – 6.10 – 11.50

21:45 Дженоа – Интер

5.80 – 3.95 – 1.70

21:45 Лацио – Фрозиноне

1.74 – 3.96 – 5.34