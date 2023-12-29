Другие новости29 декабря 2023, 04:07 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
Важные события во всех видах спорта
29 декабря 2023, 04:07 |
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В пятницу, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Наполи – Монца
19:30 Фиорентина – Торино
20:45 Бенфика – Фамаликан
21:45 Дженоа – Интер
21:45 Лацио – Фрозиноне
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