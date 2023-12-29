Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Брисбене
29 декабря украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№156 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В первом круге квалификации украинка сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (№285 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Гибсон – Жанжан. Ориентировочное время начала поединка – 06:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Даяны Ястремской (№102 WTA) или Се Шувэй (№713 WTA).
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