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  4. Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 декабря 2023, 03:35 |
25
0

Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Брисбене

29 декабря 2023, 03:35 |
25
0
Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

29 декабря украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№156 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом круге квалификации украинка сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (№285 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Гибсон – Жанжан. Ориентировочное время начала поединка – 06:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Даяны Ястремской (№102 WTA) или Се Шувэй (№713 WTA).

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Источник Sport.ua
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