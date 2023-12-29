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WTA
29 декабря 2023, 03:10 | Обновлено 29 декабря 2023, 03:22
27
0

Даяна Ястремская – Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Брисбене

29 декабря 2023, 03:10 | Обновлено 29 декабря 2023, 03:22
27
0
Даяна Ястремская – Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом круге квалификации украинка сыграет против Се Шувэй (№713 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Сонмез – Уотсон. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлии Стародубцевой (№156 WTA) или Мэддисон Инглис (№285 WTA).

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Источник Sport.ua
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