Даяна Ястремская – Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Брисбене
29 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В первом круге квалификации украинка сыграет против Се Шувэй (№713 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Сонмез – Уотсон. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлии Стародубцевой (№156 WTA) или Мэддисон Инглис (№285 WTA).
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